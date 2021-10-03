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Утром нашел мертвой: на Закарпатье отчим избил свою 10-летнюю приемную дочь

3 октября 2021, 17:47
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Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Мужчина избил дочь / Национальная полиция Закарпатской области

В Закарпатской области мужчину подозревают в убийстве 10-летней приемной дочери.

Как сообщает полиция области, трагический инцидент произошел селе Паладь-Комаровцы, что в Ужгородском районе.

"34-летний мужчина, вернувшись вечером пьяным домой, жестоко избил свою 10-летнюю приемную дочь. А утром отчим увидел ребенка на кровати без признаков жизни", - говорится в сообщении.

Тело ребенка сейчас находится в прозектуре для проведения судебно-медицинской экспертизы. Злоумышленника задержали.

По словам правоохранителей, его поместят в изолятор временного содержания.

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Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство малолетнего ребенка".

Мужчине грозит лишение свободы сроком от 10 до 15 лет или пожизненное заключение.

Следствие по делу продолжается.

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Напомним, утром 20 июля правоохранители в Луцке задержали 62-летнего мужчины. Полицию вызвали соседи, которым человек рассказал, что с помощью топора убил свою бывшую жену и 22-летнюю дочь.

Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности. В мае суд ему присудил 850 гривен штрафа за избиение жены и дочери и отпустил домой.

21 июля Луцкий горрайонный суд избрал подозреваемому в убийстве мужчине меру пресечения - 60 суток под стражей без права залога.

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