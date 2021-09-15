Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице

Убийство снимали на телефон / РБК-Украина

В Кременчуге 14 сентября нашли тело пенсионерки, которую жестоко убили. Как сообщает Департамент уголовного розыска, пенсионерку волочили по земле, а на ее теле не было живого места.

"Тело пенсионерки нашли возле одной из многоэтажек. Ей было 79 лет и она подкармливала бездомных животных", - говорится в сообщении.

На женщине совсем не было одежды, а кровавые следы волочения растянулись на несколько десятков метров.

Полицейские провели ряд первоочередных мероприятий и выяснили время совершения особо жестокого преступления и общие приметы убийцы. Злоумышленника задержали непосредственно на улице, когда он, сменив одежду, уже направлялся в неизвестном направлении. Задержанный признался в совершении убийства старушки.

Но самое ужасное, что в его телефоне была найдена видеозапись убийства.

"Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний неоднократно судимый местный житель. Находился ли фигурант в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет установлено во время досудебного следствия. Сейчас продолжаются следственные действия, последнем сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Как ранее писали, в Черновцах 10 сентября убили и жестоко расправились с мужчиной, который приехал купить автомобиль. Тело мужчины гражданина Украины нашли в лесопосадке Черновицкой области.