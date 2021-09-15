УкрРус
  1. Главная
  3. Украина

Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице

15 сентября 2021, 14:10

В телефоне преступника была найдена видеозапись убийства.

Убийство снимали на телефон / РБК-Украина

В Кременчуге 14 сентября нашли тело пенсионерки, которую жестоко убили. Как сообщает Департамент уголовного розыска, пенсионерку волочили по земле, а на ее теле не было живого места.

"Тело пенсионерки нашли возле одной из многоэтажек. Ей было 79 лет и она подкармливала бездомных животных", - говорится в сообщении.

На женщине совсем не было одежды, а кровавые следы волочения растянулись на несколько десятков метров.

Полицейские провели ряд первоочередных мероприятий и выяснили время совершения особо жестокого преступления и общие приметы убийцы. Злоумышленника задержали непосредственно на улице, когда он, сменив одежду, уже направлялся в неизвестном направлении. Задержанный признался в совершении убийства старушки.

Но самое ужасное, что в его телефоне была найдена видеозапись убийства.

"Подозреваемым в убийстве оказался 27-летний неоднократно судимый местный житель. Находился ли фигурант в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, будет установлено во время досудебного следствия. Сейчас продолжаются следственные действия, последнем сообщено о подозрении, решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей", - сообщили в Департаменте уголовного розыска.

Как ранее писали, в Черновцах 10 сентября убили и жестоко расправились с мужчиной, который приехал купить автомобиль. Тело мужчины гражданина Украины нашли в лесопосадке Черновицкой области.

viber
убийство
Сейчас вы просматриваете новость «Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Лунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые событияЛунный гороскоп на неделю 13-19 сентября: люди из прошлого, конфликты или знаковые события Ему 62, ей 23, уединились в авто и погибли: под Харьковом утонул микроавтобус с людьми - СМИЕму 62, ей 23, уединились в авто и погибли: под Харьковом утонул микроавтобус с людьми - СМИ Генерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФГенерал СБУ назвал восемь областей, которым грозит возможное вторжение войск РФ Нужно кушать каждый день: названа самая полезная кашаНужно кушать каждый день: названа самая полезная каша В Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подругиВ Харькове 15-летняя девочка спрыгнула с крыши высотки на глазах у подруги

Последние новости

14:33

Черновола убили 4-мя ударами кастета: бывший замгенпрокурора рассказал детали смерти героя Украины

14:14

Пассажиры обзавидовались: в киевском метро мужчина жарил сосиску прямо в вагоне Видео

14:10

Убийство снимал на телефон: в Кременчуге жестоко убили женщину и таскали ее тело по улице

13:39

Кандидат в Конгресс Аргентины устроила полуобнаженные танцы в своем предвыборном ролике Видео

13:37

Смерть участницы шоу Мастер Шеф: подруга раскрыла трагические подробности

Реклама
13:10

Мощная поддержка Украины и гнев России: США готовы передать Киеву системы Железный купол – Politico

13:09

Налетит снег и ударит мороз: синоптики озвучили детальный прогноз погоды на октябрь Видео

12:46

Ужесточение карантина по всей Украине: Ляшко озвучил условия и дату Видео

12:25

Под Львовом пограничники обнаружили в женских чулках опасное психоактивное вещество Видео

12:15

Можно ли забеременеть сидя в общей ванной, где плавает биологический материал: ученые дали ответ Видео

11:57

Контракт с Газпромом в обмен на транзит газа в ЕС: в Нафтогазе объявили ФРГ и РФ об условии Украины

11:53

Против главы НБУ Кирилла Шевченко ведется информационная атака – эксперт

11:34

Михаил Поплавский открыл факультет ТikТоk актуально

11:31

Теракт в Днепре: взорвался автомобиль, погиб сапер АТО и сотрудница ГосЧС Видео

11:25

Врачи назвали чай, который избавляет от некоторых симптомов Паркинсона Видео

11:17

В семи регионах Украины превышены показатели COVID-госпитализаций - Минздрав Видео

11:07

"Киву и Шуфрича знают все": в ОПЗЖ объяснили, почему новым депутатам Рады тяжело "начистить морду" Видео

10:52

Шантаж Газпрома и дефицит газа в ЕС: цена на топливо в Европе стремительно бьет новые рекорды

10:44

В моду на осень-зиму 2021 2022 вернулись диковинные и чуточку странные сапоги из 1920-х Фото Видео

10:43

Единый реестр энергопотребителей создается в интересах Нафтогаза – эксперт

Реклама
10:43

Еврокомиссия выделила Украине новый транш в размере 600 млн евро Видео

10:23

Украине предрекли разрушительные последствия из-за новой волны коронавируса Видео

10:21

Впервые с начала пандемии доля больных COVID-19 детей в Украине превысила 10% - ученые Видео

10:15

Эксперт рассказал, как решить проблему с выплатой субсидий на ЖКУ

10:14

Когда Рождество Пресвятой Богородицы 2021: дата, история праздника и молитва

09:49

Температура и проблемы с желудком: украинец, который заразился Дельтой, рассказал, как начиналась болезнь Видео

09:45

Covid-19 у детей и подростков: что болезнь делает с легкими Видео

09:28

ГТС Украины будет потеряна, а РФ нанесет удар: в Киеве поставили ультиматум ЕС по транзиту газа Видео

09:21

Назван мясной продукт, который вызывает рак Видео

08:49

Гороскоп на 15 сентября для всех знаков Зодиака: измена, неприятное известие или разочарование Видео

08:44

С Днем Ксении – яркие поздравления и картинки на именины Ксении

08:26

Вспышка COVID-19 в Украине: число выявленных больных за сутки резко возросло Видео

08:12

Надышался газа из баллона и умер: известны подробности трагедии с 15-летним парнем на Днепропетровщине Видео

07:59

Мировая массовая вакцинация: в ООН призвали за 2 года вакцинировать каждого человека на Земле Видео

07:30

Кнут и пряник: как заставить украинцев вакцинироваться от коронавируса мнение

07:28

Удар по Северному потоку-2 и решение в ЕС: назван сценарий провала запуска трубы Газпрома в октябре Видео

07:24

Названы три проблемы на пути запуска в работу Северного потока-2 Видео

06:44

Зима в Украине никуда не исчезнет: синоптик предупредила о перепадах температур и суровых морозах

06:04

Как сесть на диету и похудеть: wellness-диетолог раскрыла главную ошибку всех худеющих Видео

06:00

"Секта свидетелей вакцины": что не так с введением привилегий для вакцинированных от Covid-19 мнение

Реклама
05:40

Разбить часы, бутылку или чашку: названа самая плохая примета Видео

05:28

Атака с Беларуси или прорыв из Крыма и Донбасса: Гордон сделал прогноз о новой военной операции РФ

05:15

Яичные маффины в духовке: как быстро приготовить мега сытный и вкусный завтрак

05:09

Цвета "по-маленькому": названы пять признаков нездорового организма Видео

04:54

Украинцев предупредили о "взлете" тарифов на тепло: кого заставят платить больше Видео

04:24

Симптомы сердечного приступа: четыре предупреждающих знака, которые могут появиться за неделю до смертельного события Видео

03:35

День HR-менеджера в Украине в 2021 году: сердечные поздравления и милые картинки к празднику

02:54

Ученые назвали отличительный симптом коронавируса у детей Видео

02:36

Скончался знаменитый легкоатлет, рекорд которого не побит до сих пор

01:50

Как вернуть тонус вашей коже после сильного похудения: советы нутрициолога

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять