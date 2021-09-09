Жила в палатке у реки: в Киеве нашли изувеченное тело заробитчанки с Черниговщины

Сейчас эксперты пытаются установить, чем убили 37-летнюю Оксану.
В Оболонском районе Киева обнаружили тело женщины в туристической палатке. Погибшая не имела жилья в столице, поэтому проживала у реки.
Жертвой оказалась 37-летняя Оксана — уроженка Черниговской области, сообщают "Надзвичайні новини".
По предварительной информации, женщина приехала в Киев на заработки — работала в компании, предоставляющей супермаркетам сотрудников. Погибшая не имела жилья в столице, поэтому проживала в палатке у реки.
Что говорят в полиции
"Это 37-летняя уроженка Черниговщины, которая приезжала в столицу на подработки. Женщина временно проживала в палатке возле водоема, в зоне отдыха на столичной Оболони, — рассказали правоохранители.
На теле жертвы почти не было живого места, а возле палатки есть следы крови. Сейчас эксперты пытаются установить, чем убили 37-летнюю Оксану. Также в полиции предоставили фоторобот мужчины, которого видели в компании погибшей.
Правоохранители просят людей, которые узнали мужчин, звонить на линию 102.
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