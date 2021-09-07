В Италии перед посадкой на самолет умерла украинская заробитчанка: ее обокрали

Ана Бурак умерла в аэропорту / Соцсети

В Италии скончалась украинская заробитчанка. Женщина умерла перед посадкой на самолет в международном аэропорту Каподичино в Неаполе. Ей было 60 лет.

Как пишет ТСН, Анна Бурак 3 сентября собиралась вернуться в Украину. Но ей внезапно стало плохо.

Людей, которые придали этому случаю огласки в соцсетях, возмутило то, что после трагедии все ее вещи и сбережения украли.

"Кажется, что человеческой подлости нет границ. 60-летняя украинка умерла от болезни в аэропорту Каподичино перед тем, как вылететь в свою страну и обнять близких, которых не видела годы", - написал итальянский общественный деятель, медийник Лука Абейте в Facebook..

Пока неясно, когда именно пропали все вещи заробитчанки - во время того, как очевидцы инцидента предоставляли ей помощь или уже после смерти.

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Между тем "Украинская Газета IT" сообщает, что украинка несколько лет жила в маленьком городее Валло ди Диана, где работала сиделкой и волонтером.

Ее уважали за доброту.

Копы Неаполя уже начали расследование по этому поводу.

Напомним, ранее послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев. В Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в Чехии.