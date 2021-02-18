УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Деньги

Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт

18 февраля 2021, 09:45

Экономический кризис и рост безработицы в Европе из-за коронакризиса не только усложнили трудоустройство украинцев там, но и несут для них теперь большие риски.

заробитчане
Нелегальное трудоустройство может обернуться увольнением без выплаты зарплаты, а сам работник - оказаться на улице / Reuters

Европейский рынок труда, который в последние годы стал одним из направлений для украинских заробитчан, из-за ситуации с коронакризисом переживает непростые времена.

В связи с этим граждане Украины столкнутся в большими проблемами при попытках трудоустройства, сказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина в комментарии УНИАН.

"Сейчас у украинцев не так уж много шансов поехать трудоустраиваться за рубеж. Потому, что если раньше были вакансии в Италии, Франции, Германии, Швеции, Греции и где хотите, то сейчас из партнеров - стран по трудоустройству осталась только Польша и может чуть-чуть Чехия", - сказала она.

Читайте такжеВ Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчанеПо словам эксперта, большое число стран ограничили въезд иностранцев не только из-за пандемии, но и по причине серьезного роста безработицы, вызванного экономическими проблемами.

"Мигранты, которые хотели бы поехать на работу во Францию, Швейцарию и так далее, сейчас не могут этого сделать. Вакансии в Европе, которые для местного населения не привлекательны, есть, но рынок по большому счету не настолько велик. Также есть провал, так же, как и у нас, в сферах туризма, перевозок - все, что сейчас под ковидными ограничениями. Рынок упал и работы не так уже много", - отметила Пашкина.

Она уточнила, что даже если украинских граждан будут трудоустраивать нелегально различные фальшивые агентства, такая занятость грозит немалыми проблемами – риск настолько велик, что нелегал может быть уволен без выплаты зарплаты и попросту очутиться на улице.

Читайте такжеХорватия усложнила въезд для украинцев"Те наши люди, которые будут пытаться устроиться нелегально, могут попасть на работодателя, который не заплатит вовремя или не заплатит всю сумму. Если это неофициальное трудоустройство, то человек может прийти в конце месяца за зарплатой, а ему работодатель с честным лицом скажет "кто вы?". Еще, например, бывает, что обещают небольшую зарплату, проживание и питание, и человек рассчитывает на полное обеспечение, но по факту это оказывается не так", - говорит Пашкина.

Есть и другие риски, отмечает эксперт: например, у работников могут забрать все документы под предлогом регистрации и оформления, и не вернуть, из-за чего человек становится заложником таких контор и фактически прикованным к своей работе.

"Да, есть варианты неофициальной работы. Но если раньше это было сомнительное и проблемное мероприятие, то сейчас это становится еще большей бедой. И особой выгоды сейчас от этого я не вижу", - добавила эксперт, уточнив, что такие сотрудники могут толкнуться с проблемой в оплате переработок.

заробитчане новости Украины Татьяна Пашкина
Сейчас вы просматриваете новость «Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Новости партнеров
Популярное
Тарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвохТарифы Водафон, Киевстар и Лайф – в чем выгода и где подвох Советник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФСоветник Ермака дал скандальную оценку результатам переговоров с МВФ Ткаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналыТкаченко рассказал, как Россия финансировала "медведчуковские" каналы Стало известно, когда в Украине подорожает хлебСтало известно, когда в Украине подорожает хлеб Весной подорожают три самых популярных продукта украинцевВесной подорожают три самых популярных продукта украинцев
Следующий материал

Последние новости

09:47
На Банковой признались, подумывают ли об отставке Кабмина
09:45
Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт
09:42
У Зеленского назвали главную причину санкций против "каналов Медведчука" Видео
09:35
Андрей Мягков умер: названа возможная причина смерти
09:17
Украину накрыла "битва циклонов": стало известно, чем удивит погода на следующей неделе Видео
Реклама
09:14
Появились неожиданные детали отравления школьниц из Боярки после смертельного челленджа Видео
09:08
Гороскоп на 18 февраля для всех: вредные решения, опасные поездки и шанс Видео
08:48
Ткаченко сказал, почему у Киркорова не отнимают звание народного артиста Украины
08:46
Карантин в Украине ослаблен: сегодня пройдет первый футбольный матч с болельщиками Видео
08:34
Путинская РФ трансформируется в дикую территорию типа КНДР и Беларуси мнение
08:01
Криклий объяснил, как сэкономить на билете на поезд до 40% Видео
07:37
Громкое решение Рады взбудоражило Януковича: как отреагировал экс-президент-беглец Видео
07:01
Смертельный челлендж в Боярке: директора лицея отстранили от работы Видео
06:55
Глобалисты приступили к разрушению США в пользу Китая мнение
06:33
Под Киевом выросли цены на проезд в маршрутках: где и на сколько Видео
06:24
Изумительные сумки-ведра в стиле 30-х входят в моду на весну-лето 2021 Фото
06:05
"Задевает за живое": Маск рассказал об опыте игры в Cyberpunk 2077
05:33
У Кравчука назвали условие, при котором Украина добьется успеха в борьбе с Россией за Донбасс Видео
05:33
Когда начинается Великий пост 2021 и как его соблюдать Видео
05:00
Рыбы: совместимость, сильные стороны и ключевые недостатки Видео
Реклама
04:59
Как обуздать высокое давление - ответ врачей Видео
04:31
Эксперт спрогнозировал, чем обернется для Украины провал вакцинации от COVID-19 Видео
04:23
Сразу плюс 5 лет и титул неряха: грубые ошибки при использовании помады Видео
04:12
Microsoft рассказала о грядущих обновлениях для консолей Xbox Series X|S
03:40
Рак почек: скопление вен на этом органе может быть ранним признаком Видео
03:02
Ученые создали супермаску от коронавируса Видео
02:54
Эксперт объяснил, почему в Украине дорожают цены на продукты Видео
02:47
Украинская ведущая нашла склад с костями в пещере африканского шамана
02:17
В центре Житомира поймали психа, который бросался на людей с ножом Фото
01:43
"Девушка с собачкой из Уханя" сплясала в снегу в откровенном купальнике Видео
00:59
Врач назвала неожиданную опасность чеснока Видео
00:55
Китайской вакцине от коронавируса доверяет мизерное число украинцев - опрос Видео
00:36
Степанов объяснил, при каких условиях карантин в Украине отменят Видео
00:23
В Украину придет резкое потепление до +19 Видео
00:19
Ученые изменили норму артериального давления для женщин Видео
17 февраля, среда
23:54
Ювентус проиграл Порту, а Боруссия Д одолела Севилью - Лига Чемпионов Фото Видео
23:45
Ностальгический заряд энергии: вспоминаем самые крутые игры для Сеги
23:31
Голос изгнала из фракции депутата, который избил ведущего на концерте
23:20
В моде лиловые ногти и феерический маникюр розовый градиент Фото Видео
22:58
Стоимость биткоина достигла очередного исторического максимума Видео
Реклама
22:57
Инфекционист перечислила осложнения, которые появляются после коронавируса Видео
22:23
Посол любезно пригласила украинцев "собирать фрукты и клубнику" в Германии Видео
22:05
В НАТО окончательно определились с "врагами" и назвали страны Видео
21:58
В оккупированном Крыму нахально ответили на планы Киева оставить полуостров без воды Видео
21:49
Оккупанты бросили за решетку пятерых крымских татар Видео
21:07
В Черновицкой ОГА бьют тревогу из-за "критической ситуации" с COVID-19
20:58
Смертельный челлендж набирает обороты: в Умани школьницы наглотались таблеток Видео
20:41
Кравчук жестко напомнил Грызлову, кем Россия является на Донбассе, и поставил условие Видео
20:36
Скандальная стоматолог из Ровно прячется от полиции, против нее открыто пять дел Видео
20:09
На Украину обрушится новая порция холода Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять