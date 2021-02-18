Заробитчане, едущие в Европу, рискуют вернуться без копейки в кармане - эксперт

Нелегальное трудоустройство может обернуться увольнением без выплаты зарплаты, а сам работник - оказаться на улице / Reuters

Европейский рынок труда, который в последние годы стал одним из направлений для украинских заробитчан, из-за ситуации с коронакризисом переживает непростые времена.

В связи с этим граждане Украины столкнутся в большими проблемами при попытках трудоустройства, сказала эксперт по рынку труда Татьяна Пашкина в комментарии УНИАН.

"Сейчас у украинцев не так уж много шансов поехать трудоустраиваться за рубеж. Потому, что если раньше были вакансии в Италии, Франции, Германии, Швеции, Греции и где хотите, то сейчас из партнеров - стран по трудоустройству осталась только Польша и может чуть-чуть Чехия", - сказала она.

Читайте такжеВ Польше местные сожгли хостел, где жили украинские заробитчанеПо словам эксперта, большое число стран ограничили въезд иностранцев не только из-за пандемии, но и по причине серьезного роста безработицы, вызванного экономическими проблемами.

"Мигранты, которые хотели бы поехать на работу во Францию, Швейцарию и так далее, сейчас не могут этого сделать. Вакансии в Европе, которые для местного населения не привлекательны, есть, но рынок по большому счету не настолько велик. Также есть провал, так же, как и у нас, в сферах туризма, перевозок - все, что сейчас под ковидными ограничениями. Рынок упал и работы не так уже много", - отметила Пашкина.

Она уточнила, что даже если украинских граждан будут трудоустраивать нелегально различные фальшивые агентства, такая занятость грозит немалыми проблемами – риск настолько велик, что нелегал может быть уволен без выплаты зарплаты и попросту очутиться на улице.

Читайте такжеХорватия усложнила въезд для украинцев"Те наши люди, которые будут пытаться устроиться нелегально, могут попасть на работодателя, который не заплатит вовремя или не заплатит всю сумму. Если это неофициальное трудоустройство, то человек может прийти в конце месяца за зарплатой, а ему работодатель с честным лицом скажет "кто вы?". Еще, например, бывает, что обещают небольшую зарплату, проживание и питание, и человек рассчитывает на полное обеспечение, но по факту это оказывается не так", - говорит Пашкина.

Есть и другие риски, отмечает эксперт: например, у работников могут забрать все документы под предлогом регистрации и оформления, и не вернуть, из-за чего человек становится заложником таких контор и фактически прикованным к своей работе.

"Да, есть варианты неофициальной работы. Но если раньше это было сомнительное и проблемное мероприятие, то сейчас это становится еще большей бедой. И особой выгоды сейчас от этого я не вижу", - добавила эксперт, уточнив, что такие сотрудники могут толкнуться с проблемой в оплате переработок.