Названо количество украинцев в Польше и Чехии

Украинские заробитчане массово едут в Польшу и Чехию / actual.today

Послы обнародовали данные по количеству украинцев в Польше и Чехии. Оказывается, за границей проживает и работает от трех до пяти миллионов украинцев.

Об этом рассказали представили в Институте демографии и социальных исследований им. Птухи НАНУ на форуме "Украина 30. Трудовые ресурсы".

"По меньшей мере 3 млн, как максимум 5 млн человек", - заявила директор института Элла Либанова.

В то же время, по словам посла Украины в Чешской Республике Евгения Перебийниса, в Чехии проживает около 180 тысяч украинцев. И это количество составляет чуть ли не самое большое нацменьшинство в Чехии.

"По данным последней переписи населения к украинской национальности в Чехии отнесены более 50 тыс. человек, это те, которые уже есть гражданами Чехии, но относят себя к украинской национальности. Это всего 0,5% населения", - продолжил посол, добавив, что средняя зарплата украинцев в Чехии превышает тысячу евро в месяц.

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Посол Украины в Польше Андрей Дещица заявил, что в Польше работает 1,5 миллиона украинцев. Причем, количество заробитчан с 2014 года увеличилось в 2-3 раза.

Ориентировочно, 600 тысяч украинцев официально платят налоги в Фонд социального страхования, однако большинство украинских тружових мигрантов работают на трудовых договорах и налоги не платят.

Кроме этого, в 2014 году в Польше насчитывалось 680 фирм, владельцами которых были украинцы, а в нынешнем году таких предприятий стало 16000.

Также известно, что на сегодняшний день в Польше обучаются около 50 000 украинских студентов.

Читайте такжеНе поделили Крым: в Польше украинец зарезал своего соотечественника на глазах у белорусовНапомним, в июне в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов. В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза, следует из анализа Оpendatabot.

В последнюю неделю июня работодатели представили работу 12 840 украинцам, при том, что в конце мая работу предлагали только по 7667 вакансиям.

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