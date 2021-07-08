Украинских заробитчан очень ждут за рубежом: кто и где требуется

Украинские заробитчане / Reuters

В июне в странах Евросоюза был зафиксирован пик востребованности украинских трудовых мигрантов. В частности, произошел рост количества вакансий почти в 2 раза, следует из анализа Оpendatabot.

Согласно данным сайта Jooble, в последнюю неделю июня работодатели представили работу 12 840 украинцам, при том, что в конце мая работу предлагали только по 7667 вакансиям.

Какие страны приглашают украинцев:

Польша,

Чехия,

Германия,

Литва,

Латвия.

Динамика вакансий / Jooble

Самые востребованные специальности:

сантехники,

электрики,

сварщики,

разнорабочие,

упаковщики,

швеи,

повара,

сиделки,

водители.

Топ востребованных специальностей по странам / Opendatabot

По словам президента Всеукраинской ассоциации компаний по международному трудоустройству Василия Воскобойника, по разным оценкам на сегодняшний день за границей работают 3-5 миллионов украинцев.

Также отмечается, что на сегодня в трудовую миграцию постоянно вовлечены приблизительно 13-16% от всего населения Украины.

Причины спроса на украинских заробитчан:

экономические проблемы из-за карантина и ограничения уходят;

Европа "заливает" коронавирусный кризис деньгами – значит, увеличиваются инвестиции в бизнес и появляется дополнительный спрос в рабочих руках;

количество украинцев сокращается на 200−250 тыс. ежегодно – значит, и количество трудовых мигрантов тоже уменьшается.

Впрочем, не все страны так радушно принимают украинских трудовых мигрантов рабочих специальностей. В частности, в Германии в основном востребованы квалифицированные профессионалы и легально устроиться на рабочую специальность довольно трудно. Это касается и Чехии.

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Польша ж наоборот в экономическом развитии сделала ставку на привлечение трудовых мигрантов – пока правительство максимально делает все для того, чтобы трудовая миграция становилась трудовой эмиграцией.

Кроме того, уже с 2022 года в стране повышают минимальную зарплату – до 3000 злотых или 21 000 грн.

Ранее в Google проанализировали поисковые запросы украинских пользователей за последние 3 месяца, связанные с отдыхом и составил топ-10 направлений внутри страны и топ-10 заграничных курортов в период пандемии COVID-19.