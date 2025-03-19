Проверьте свой мозг: найдите спрятавшегося в комнате попугая за 7 секунд

Головоломки и оптические иллюзии повышают концентрацию и память, а также обеспечивают эффективную умственную тренировку для мозга.

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Разгадать головоломку непросто / Фото: Jagranjosh

Головоломки помогают понять, как наш мозг обрабатывает и интерпретирует окружающий мир. Решение головоломок может улучшить наши способности к критическому мышлению, пишет Jagranjosh.

На картинке перед вами спрятался попугай. Обратите внимание на изображение. Вы можете увидеть уютную внутреннюю обстановку с различными предметами, расставленными в комнате. В центре находится деревянный стол, на котором стоит золотой предмет, похожий на кувшин, и несколько аккуратно сложенных книг. Слева от стола на декоративной подставке стоит большое растение в горшке. Зонт прислонен к подставке для растений, частично опираясь на пол.

В этой оптической иллюзии попугай искусно замаскирован, чтобы сделать его сложной находкой.

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Сможете ли вы найти попугая всего за 7 секунд?

Внимательно посмотрите на изображение / Фото: Jagranjosh

Вы уже нашли попугая?

Если нет, вот несколько советов для вас:

Ищите неровности на общем изображении: форма попугая может отклоняться от общей структуры изображения.

Увеличьте изображение. Попугай может быть маленьким по сравнению со всей картинкой, и его может быть сложно заметить, не увеличивая изображение.

Вы нашли попугая? Если - да, поздравляем: вы потрясающий, и ваше внимание к деталям феноменально.

Если вы не нашли птицу, все равно ничего страшного, не теряйте надежды, попробуйте решить головоломку снова без ограничения по времени.

Вот решение головоломки.

Верный ответ / Фото: Jagranjosh

Вы можете поразгадывать и другие головоломки. Например, ребус для тех, у кого великолепное зрение, где нужно найти число 101. Разгадка оптической иллюзии не составит особого труда.

Также у нас есть ребус, в котором надо за 7 секунд найти судью. На первый взгляд, все судью на картинке – одинаковые. Но нужно отыскать судью, который отличается от всех.

А еще у нас есть ребус для тех, у кого отличное зрение. Нужно найти двух девушек. Фишка в том, что на картинке есть еще и третья девушка, которая изображена справа.

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