"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

Кратко:
- Виктория Петрик высказалась про смерть путиниста
- Что она написала
Украинская певица, представительница детского Евровидения от Украины, одна из сестер когда-то популярного дуэта Виктория Петрик, написала слезное сообщение по поводу смерти путиниста и украинофоба Бедроса Киркорова.
На своей странице в Instagram, молодая женщина написала: "Помним, любим, скорбим. Царство небесное", - написала на своей странице она.
Как известно, много лет назад сестры Петрик выступали вместе с попугаем Филиппом Киркоровым, который также поддержал военное вторжение России в Украину, а позже ездил с концертами на оккупированный Донбас поддерживать российских оккупантов.
Позже сестры Петрик пропали с радаров и с началом полномасштабного вторжения выехали за границу. Виктория родила ребенка от своего мужа, а ее младшая сестра Анастасия продолжает записывать русскоязычные песни, о которых никто не знает.
Они обе не делали громких заявлений по поводу вторжения России в Украину и продолжают вести свои соцсети на русском языке.
Абсурдность ситуации заключается в том, что украинская певица Петрик пожалела о смерти Киркорова, который говорил ужасные вещи об Украине. В частности, он заявлял, что Крым - это "исконно русская земля", а также говорил, что "украинцам нужно заткнуть рты" и всячески поддерживал военное вторжение России в Украину.
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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.
Ранее также стала известна причина смерти Бедроса Киркорова и место, где он умер.
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