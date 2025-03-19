Путин "требует" от Украины пять регионов или даже больше: СМИ узнали детали

Путин верит, что с Трампом "можно договориться".

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"Аппетиты" Путина могут не ограничиться оккупированными территориями - Коммерсант / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Кратко:

Путин может пересмотреть "ультиматум" в сторону ухудшения

Путин "требует", чтобы оккупированные территории были признаны "российскими"

Страна-оккупант Россия "хочет", чтобы Запад и Украина "признали" оккупированные Крым, Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую область "российскими территориями". Дескать, в таком случае Москва не будет "претендовать" на Одессу и другие украинские регионы.

В материале Коммерсанта автора Андрея Колесникова, который написал множество статей о Путине, говорится, что собеседники рассказали о закрытой части встречи главы Кремля с российскими бизнесменами.

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По его словам, там говорилось, что перед переговорами с Трампом обсуждались ультиматумы Украине и Западу.

"Теперь, по словам моих собеседников, речь на переговорах идет о том, что достигнутое у России не отнять и что следует признать в составе России Крым, Севастополь и четыре известных территории: Луганскую, Донецкую республики, Херсонскую и Запорожскую области. Если это произойдет в ближайшее время, Россия, рассказали мне участники встречи, не станет претендовать на Одессу и другие территории, сейчас принадлежащие Украине", - пишет Колесников.

Также собеседники ему сказали, что, мол, может быть "пересмотрен" и этот ультиматум.

В материале Колесникова подчеркивается: Путин верит Трампу и считает, что с ним "можно договориться". После разговора Путин уехал в Кремль, а спустя некоторое время состоялся его разговор с Трампом.

Телефонные переговоры Трампа и Путина – главные новости:

Как сообщал Главред, 18 марта Трамп и Путин говорили по телефону. Договорились о том, что нужно запускать мирный процесс в Украине. Путин лишь частично согласился на 30-дневное прекращение огня: дал команду своим войскам прекратить удары по энергетике и инфраструктуре Украины.

Впрочем, после разговора в Украине прозвучала воздушная тревога, а российские оккупанты нанесли новые удары. В том числе, и по энергетике – часть Славянска Донецкой области осталась без света.

Кроме того, Путин выдвинул ряд "требований" для полного завершения войны: прекращение военной помощи и предоставления разведывательных данных Украине от США, остановка мобилизации в ВСУ и подготовки военных.

Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике, сказал президент Владимир Зеленский. Однако если оккупанты будут нарушать перемирие, Киев нанесет ответный удар.

Другие новости:

Режим прекращения огня в Украине Президент Украины Владимир Зеленский 14 марта заявил, что Киев получил американское предложение о прекращении огня в небе, на море и на фронте. По его словам, эта инициатива может стать основой для быстрого движения к безопасности, завершения войны и установления надежного мира. Также президент США Дональд Трамп заявил, что ситуация с прекращением огня в Украине развивается положительно. По его словам, США достигли соглашения о перемирии с Украиной и работают над аналогичной договоренностью с Россией. В свою очередь премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что Владимиру Путину нельзя позволять манипулировать вопросом прекращения огня. Он отметил, что Кремль игнорирует предложения Дональда Трампа, что свидетельствует о несерьезности намерений Москвы относительно мира.

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