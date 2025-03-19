Кратко:
- Чем владел Бедрос Киркоров
- Что из этого получит его сын
У богатого артиста террористической России был совершенно нищий отец - Бедрос Киркоров, который скончался 18 марта в РФ.
Как пишут российские пропагандистские СМИ, ему почти нечего было оставлять. Так имущество певца оценил адвокат Александр Добровинский, работавший с сыном путиниста, певцом Филиппом Киркоровым.
По данным юриста, у Киркорова-старшего осталась только небольшая квартира в провинции. "Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять", — поделился скандальный Добровинский.
Отметим, о смерти украинофоба Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. О том, что его отец скончался на своей странице в Instagram сообщил его сын - Филипп Киркоров.
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Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.
Ранее также стало известно о том, что путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".
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Кто такой Бедрос Киркоров?
Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.
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