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Что достанется Киркорову после смерти отца

Алена Кюпели
19 марта 2025, 20:36
751
Адвокат Филиппа Киркорова рассказал, что получит артист-путинист после смерти своего отца.
Киркоров, Бедрос Киркоров
Филипп Киркоров скоро получит наследство / Коллаж Главред, фото скриншот с видео

Кратко:

  • Чем владел Бедрос Киркоров
  • Что из этого получит его сын

У богатого артиста террористической России был совершенно нищий отец - Бедрос Киркоров, который скончался 18 марта в РФ.

Как пишут российские пропагандистские СМИ, ему почти нечего было оставлять. Так имущество певца оценил адвокат Александр Добровинский, работавший с сыном путиниста, певцом Филиппом Киркоровым.

видео дня

По данным юриста, у Киркорова-старшего осталась только небольшая квартира в провинции. "Вы знаете, я даже был знаком с Бедросом. Он был совсем не богатым человеком. У него была какая-то квартира, которая, по-моему, не в Москве, где-то в провинции. Не очень дорогая, по московским меркам. А все остальное — нечего было оставлять", — поделился скандальный Добровинский.

Отметим, о смерти украинофоба Бедроса Киркорова стало известно 18 марта. О том, что его отец скончался на своей странице в Instagram сообщил его сын - Филипп Киркоров.

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Как ранее писал Главред, 18 марта российский певец Филипп Киркоров, который поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, сообщил о смерти своего отца Бедроса Киркорова. "Я больше не ребенок. Сегодня, 18 марта 2025 года в 15:37, ушел из жизни мой папа - Народный Артист России Бедрос Киркоров, но из сердца ты не уйдешь никогда", - написал путинист на своей странице в Instagram.

Ранее также стало известно о том, что путинист Бедрос Киркоров оправдывал убийства мирного народа и называл Россию "Божьим государством".

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Кто такой Бедрос Киркоров?

Бедрос Киркоров — болгарский, советский и российский эстрадный певец, народный артист Российской Федерации (2012). Отец певца Филиппа Киркорова.
Бедрос Киркоров поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину и исчитает, что российский диктатор Путин делает все возможное для своей страны.

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