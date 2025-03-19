Больше молиться и умыться из колодца: какой праздник и приметы 20 марта

20 марта у христиан продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения и пить алкоголь.

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Какой праздник и приметы 20 марта / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

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Какой церковный праздник 20 марта

День ангела и именины сегодня

В Украине 20 марта церковь по новоюлианскому календарю отмечает День мученицы Светланы Самарянки и ее сыновей; мучениц Анатолии, Параскевы, Домнины и Севастиана; мучениц Александры, Клавдии, Юлиании, Феодосии; святителя Никиты Аполлониадского. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 20 марта

Святой Севастиан был градоначальником и уговаривал сына Фотины отречься от веры Христовой. Но онемел и ослеп после своих слов. Через несколько дней он прозрел и уверовал в Иисуса Христа.

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Вместе с Фотиной и ее сыновьями Севастиан был доставлен к императору. Тот приказал пытать христиан, чтобы они отреклись от веры. Мученики не отказались от вероисповедания и были усечены мечом.

Святая Александра и другие мученицы Понтийские были арестованы в городе Амисе на берегу Черного моря в 310 году. Христиане были отданы на пытки через вероисповедание. Не отказавшись от Иисуса Христа, святые были сожжены живьем.

Святой Никита был епископом в Вифинии в 8 веке во времена иконоборчества. Святой почитал иконы и за это был отправлен в ссылку, где тяжело заболел и умер.

20 марта у христиан продолжается Великий пост, поэтому нельзя есть продукты животного происхождения, пить алкоголь, ссориться и злословить. Следует воздерживаться от плохих привычек, больше молиться и помогать нуждающимся.

В народе считалось, что пасмурная погода в этот день предвещает похолодание на следующие пару недель. А ясные звезды на небе говорят о теплых днях до конца месяца.

Особое отношение было к воде в этот день. В народе верили, что вода из колодца имеет целебную силу. Считалось обязательным умыться водой из колодца.

День ангела и именины сегодня

20 марта по новому церковному календарю в Украине отмечают день ангела Светлана, Виктор, Севастиан, Клавдия, Александра и Никита.

Имя Светлана имеет славянское происхождение и означает – "светлая земля".Имя Виктор происходит с латинского языка и переводится как "победитель".Никита так же означает победу, но с греческого языка.

Александра также происходит из Греции и трактуется как "смелая защитница".

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