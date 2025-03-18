19 марта нельзя ссориться и унывать: какой церковный праздник, приметы

Православный праздник 19 марта - день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии.

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19 марта нельзя ссориться и унывать / фото: pomisna.info

Вы узнаете:

Какой 19 марта церковный праздник в Украине

О чем говорят приметы на 19 марта

Что можно и нельзя делать

19 марта по новому церковному календарю чтут святых мучеников Хрисанфа и Дарию. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой 19 марта церковный праздник в Украине

Православный праздник 19 марта - день памяти святых мучеников Хрисанфа и Дарии, которые жили в III веке.

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Хрисанф родился в языческой семье в Александрии. Переехав в Рим, он увлекся чтением христианских текстов, что привело его к принятию христианства. Отец, желая вернуть сына к язычеству, женил его на жрице Афины – Дарье.

Однако Хрисанф убедил ее принять христианство, и они решили жить в чистоте и посвятить себя служению Богу. Их жизнь стала примером для многих, что вызвало недовольство властей. После жестоких пыток они были похоронены за христианскую веру.

Кроме того, 19 марта приходится на период Великого поста. В этот день в храмах проводится Литургия Преждеосвященных Даров – особая служба, во время которой верующие могут причаститься Святыми Дарами, освященными ранее.

О чем говорят приметы на 19 марта

По приметам дня можно узнать погоду и каким будет следующий сезон:

день теплый выдался - будет сухое и ветреное лето;

идет дождь - летом засухи не будет;

верба зацвела - пасечникам надо пчел выставлять;

звезд не видно - будет тепло.

В народе 19 марта - праздник Дарья Грязная. Прозвали его так из-за снега, который обычно таял в это время, оставляя после себя много грязи и луж.

Что нельзя делать 19 марта

В церковный праздник 19 марта нельзя ссориться, сплетничать, хвастать, завидовать, осуждать, отказывать в помощи, унывать. Церковь не одобряет ложь, жадность, лень.

Что 19 марта нельзя делать по народным приметам: горевать, плакать и ссориться супругам - иначе весь год пройдет в печали и ссорах. Также не стоит ходить в рваной одежде и бездельничать - не будет ни денег, ни счастья.

Что можно делать 19 марта

В православный праздник 19 марта молятся к святым Дарье и Хрисанфу - обращаются к святым, как к ходатаям за нас перед Господом, просят сохранить любовь и верность в семье, здоровья для близких и помощи в воспитании детей.

Кто отмечает день ангела 19 марта

Именины сегодня по церковному календарю отмечают Софья, Иннокентий, Дмитрий, Иван, Дарья.

По старому стилю день ангела у Максима, Федора, Аркадия, Константина, Елены.

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