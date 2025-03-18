Почему нельзя плевать в колодец: неочевидное объяснение

Вы узнаете:
- Источником чего был колодец в древности
- Какое значение имеет фраза "плевать в колодец"
Многие слышали "не плюй в колодец", но не все понимают, почему возникла такая фраза и что она означает. Более того, согласно верованиям, в колодец также нельзя выливать воду.
Главред узнал, что это связано с тем, что издавна колодец считался источником жизни, ведь он давал людям важнейший природный ресурс - чистую воду. Об этом говорится на сайте Всеосвіта.
Поэтому появилась фраза "не плюй в колодец", что имеет буквальное значение - не проявлять неуважение к источнику чистой воды, а также символическое - не проявлять пренебрежения к чему-то полезному.
Символизм, которым наделили наши предки колодец, объясняет и то, почему нельзя выливать воду в колодец. Это считается плохой приметой, которая может навлечь несчастье.
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