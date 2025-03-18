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Почему нельзя плевать в колодец: неочевидное объяснение

Анна Косик
18 марта 2025, 05:02
154
Почему нельзя плевать в воду наши предки объясняли тем, какое значение имел колодец.
Колодец
Что значит плевать в колодец / Коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

  • Источником чего был колодец в древности
  • Какое значение имеет фраза "плевать в колодец"

Многие слышали "не плюй в колодец", но не все понимают, почему возникла такая фраза и что она означает. Более того, согласно верованиям, в колодец также нельзя выливать воду.

Главред узнал, что это связано с тем, что издавна колодец считался источником жизни, ведь он давал людям важнейший природный ресурс - чистую воду. Об этом говорится на сайте Всеосвіта.

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Поэтому появилась фраза "не плюй в колодец", что имеет буквальное значение - не проявлять неуважение к источнику чистой воды, а также символическое - не проявлять пренебрежения к чему-то полезному.

Символизм, которым наделили наши предки колодец, объясняет и то, почему нельзя выливать воду в колодец. Это считается плохой приметой, которая может навлечь несчастье.

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