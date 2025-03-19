В Минкульте назвали два коллектива, которым можно выезжать за границу

Теперь два музыкальных коллектива смогут выезжать за границу.

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Минкульт признал два коллектива критически важными / Коллаж Главред, фото boomboxfamily, bezobmezhen

Кратко:

Минкульт выбрал два критически важных коллектива

В чем их важность

Министерство Культуры Украины в контексте запрета на выезд за границу украинским артистам-мужчинам, выделило две музыкальные группы, которые не попали под новые правила.

На официальном сайте ведомства сказано, что согласно новому приказу, два украинских коллектива признаны критически важными для Украины. В частности, они важны для функционирования экономики и обеспечения жизнедеятельности населения в особый период.

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Бумбокс может давать концерты за границей / Фото Instagram/boomboxfamily

Такой статус получили группы - "Без обмежень" и "Бумбокс". Именно эти два коллектива отвечают требованиям.

Без обмежень также сможет выступать за границей / Instagram/bezobmezhen

Решение Минкульта – что известно

Нововведение Минкульт ввел, чтобы предотвратить злоупотребления. Дело в том, что этому предшествовало то, что около 20% исполнителей мужского пола призывного возраста ранее выехали за границу и не вернулись.

Как сообщал Главред, известный украинский певец и музыкант Дмитрий Шуров (Pianoбой) рассказал о том, что украинский Минкульт не выпустил его в гастрольный тур по Европе.

В пресс-службе министерства культуры и стратегических коммуникаций сообщили, что решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства.

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