"Вынужденный шаг": в Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры

В настоящее время все письма-ходатайства временно не рассматриваются.

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В Минкульте пообещали возобновить выезд деятелей культуры / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Кратко:

В Минкульте назвали условие для возобновления выезда

Решение будет принимать правительство

Решение о запрете выезда за границу военнообязанных деятелей культуры и медийщиков является временным. Его возобновят после решения правительства. Об этом сообщает пресс-служба Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины (МКСК).

Отмечается, что с марта министерство приостановило предоставление писем для выезда военнообязанных деятелей культуры и медийщиков за границу.

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"Это вынужденный шаг, направленный на урегулирование процедуры, которая бы позволила в дальнейшем избежать злоупотреблений целям культурной дипломатии", - говорится в сообщении.

В настоящее время все письма-ходатайства временно не рассматриваются.

"Восстановление возможностей для выезда для деятелей культуры и медийщиков призывного возраста произойдет после того, как будут приняты согласованные изменения в правительственное постановление", - пояснили в МКСК.

В министерстве выразили заинтересованность в скорейшем урегулировании этого вопроса, чтобы деятели культуры и журналисты могли снова участвовать в международных мероприятиях в поддержку Украины и доносить правду о событиях в нашей стране.

"Решение будет принимать правительство", - добавили в министерстве.

Выезд за границу из Украины - последние новости

С начала полномасштабного вторжения России в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 - 24 лет пересекать границу. Как рассказал народный депутат Руслан Горбенко, законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18 - 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

С 3 марта деятелям искусств и журналистам запретят выезд за границу. Причина в том, что, выехав, они редко возвращаются назад.

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