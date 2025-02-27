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Не всегда возвращаются: еще одной категории украинцев запретят выезд за границу

Анна Ярославская
27 февраля 2025, 10:26
162
С 3 марта Минкульт приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины.
Госпогранслужба, знак стоп
Деятелям искусств и журналистам запретят выезд за границу / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay.com

Вы узнаете:

  • С какого числа деятели искусств не смогут выехать за границу
  • В чем причина запрета на выезд

С 3 марта деятелям искусств и журналистам запретят выезд за границу. Причина в том, что, выехав, они редко возвращаются назад.

Как говорится на сайте Министерства культуры и стратегических коммуникаций Украины, из-за пробелов в национальном законодательстве возникли многочисленные случаи, когда лица, получившие разрешение Государственной пограничной службы для временного выезда за границу за письмом содействия от Министерства, не вернулись в Украину в установленные сроки.

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Еще в конце 2022 года министерство инициировало изменения, минимизирующие использование целей культурной дипломатии для незаконного выезда за границу во время военного положения. Однако, по состоянию на сегодняшний день этот вопрос остается неурегулированным.

"В связи с этим с 3 марта 2025 года и нормативно-правового урегулирования этого вопроса Министерство приостанавливает выдачу писем содействия в Государственную пограничную службу Украины по выезду указанной категории лиц за пределы государственной границы", - говорится в сообщении.

Министерство осознает важность и необходимость постоянного международного культурного и медийного взаимодействия и сейчас работает над устранением указанной юридической неурегулированности.

мобилизация инфографика
Мобилизация в Украине / Инфографика: Главред

Выезд за границу из Украины - последние новости

С начала полномасштабного вторжения сРоссии в Украину мужчины не могли выезжать за границу для участия в международных учебных программах. Однако в 2024 году все изменилось, и теперь мужчины-студенты уже могут выезжать на обучение в иностранных учреждениях высшего образования. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий. По его словам, преподаватели украинских высших учебных заведений могут выезжать за границу на программы повышения квалификации, а также на конференции.

Как сообщал Главред, депутаты Верховной Рады разрабатывают законопроект, который позволит украинским мужчинам 18 - 24 лет пересекать границу. Как рассказал народный депутат Руслан Горбенко, законопроект будет предусматривать свободный выезд за границу для украинцев 18 - 24 лет, которые учатся в иностранных учебных заведениях.

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