В Раде планируют упростить выезд за границу некоторым мужчинам: что известно

Соответствующий законопроект должен решить проблемы с паспортами, свободным пересечением границы и военным учетом.

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Кто сможет выехать за границу / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Верховная Рада

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В Раде хотят упростить выезд за границу мужчинам-студентам до 24 лет

Для оформления необходимых документов за границей следует стать на консульский учет

В Верховной Раде готовят законопроект, который позволит украинцам в возрасте от 18 до 24 лет, обучающимся за рубежом, свободно выезжать за пределы страны. Об этом заявил народный депутат Руслан Горбенко в эфире Новости.Live.

По его словам, в случае принятия закона, мужчины в возрасте от 18 до 24 лет будут иметь право получить все справки в сервисных центрах и стать на учет согласно закону, "чтобы его не нарушать".

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"Что касается ребят в возрасте от 18 до 24-25 лет - они не мобилизуются - есть предложение и в Верховной Раде разрабатывается законопроект, что если они учатся за границей, то предоставить им возможность свободно пересекать границу во время их обучения", - сказал Горбенко.

Горбенко добавил, что для оформления необходимых документов за рубежом следует стать на консульский учет, как этого требует украинское законодательство.

Закон о мобилизации / Инфографика: Главред

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, высокопоставленный чиновник администрации США заявил, что Украина должна снизить мобилизационный возраст до 18 лет. По его мнению, усиление мобилизации может изменить ситуацию на фронте.

Впоследствии спикер Олег Домбровский сообщил, что на сегодня Украина не нуждается в мобилизации мужчин 18-25 лет. По его словам, сейчас мобилизационного ресурса достаточно, чтобы обеспечить потребности армии.

Как писал Главред со ссылкой на Сергея Бабака, лица, которые в следующем году будут поступать в аспирантуру на контракт, вероятно, не будут иметь права на отсрочку от мобилизации.

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Мобилизация в Украине Мобилизация в Украине - комплекс мероприятий, которые проводятся с 2014 года в связи с военным вторжением Российской Федерации. В период с 2014 по 2015 год Киев провел шесть волн частичной мобилизации, во время которой в армию призывали преимущественно граждан с опытом военных действий или срочной службы в армии в возрасте от 20 до 60 лет. 24 февраля 2022 года Россия осуществила полномасштабное военное вторжение в Украину. Киев объявил всеобщую мобилизацию. В ряды Сил обороны и безопасности призываются военнообязанные граждане (преимущественно - мужчины) в возрасте от 27 до 60 лет.

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