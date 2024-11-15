Правительство обновляет критерии бронирования: когда начнет действовать новый порядок

Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет действовать переходный период на новые условия.

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Все предприятия будут проходить повторный аудит ежемесячно / Колаж: Главред, фото: УНИАН, Денис Шмыгаль

Что сообщил Шмыгаль:

Правительство провело аудит предприятий с критическим статусом

Появились новые обязательные пункты для бронирования работников

Все бронирования будут осуществляться через "Дію"

В пятницу, 15 ноября, правительство отчиталось о проведении аудита предприятий и организаций, имеющих право на бронирование работников. Об этом в Telegram сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, в результате аудита выявлен ряд проблем, которые необходимо устранить. В частности, региональные и отраслевые критерии критичности предприятий теперь будут согласовываться с Минобороны и Минэкономики.

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"Во-вторых, для частного сектора зарплатный критерий и отсутствие долгов перед бюджетом - теперь обязательные пункты для бронирования работников. В частности, начисленная средняя зарплата на предприятии и у забронированного работника должна быть не менее 2,5 минимальных зарплат. Это позволит уменьшить риск злоупотреблений, когда компании трудоустраивают человека ради "теневой" договоренности о бронировании", - добавил он.

Экономическое бронирование / Инфографика: Главред

Премьер также предупредил, что с 1 декабря бронирование будет возможным только через приложение "Дія" и ежемесячно будет происходить мониторинг предприятий на соответствие всех критериев.

"Для всех, кто уже имеет отсрочки, будет переходный период на новые условия до 28 февраля. До этой даты все предприятия должны возобновить бронирование своих работников согласно новым условиям независимо от того, как и когда оно происходило", - подчеркнул Шмыгаль.

Экономическое бронирование от мобилизации

Накануне стало известно, что процедуру бронирования от мобилизации в приложении "Дія" приостанавливали в рамках аудита деятельности местных ОВА, которые подавали списки с критически важными для экономики предприятиям.

Это произошло после того, как Главред сообщал, что Кабмин внес изменения в бронирование критически важных для экономики предприятий. В частности, было предоставлено полномочия профильным министерствам и ОВА проверять "критичность" компаний, которым уже было предоставлено бронирование.

Напомним, что до проведения аудита президент Владимир Зеленский заявлял, что в Украине пока нет принятой модели "экономического" бронирования - все предложенные правительством варианты несправедливы.

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Кто такой Денис Шмигаль? Денис Шмыгаль - украинский государственный деятель, инженер-экономист. Премьер-министр Украины с 4 марта 2020 года. Кандидат экономических наук (2003). Рекордсмен по продолжительности пребывания в должности среди всех глав правительства независимой Украины (более 4 лет), пишет Википедия.

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