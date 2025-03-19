Вкусный напиток будет храниться до зимы: как закрыть березовый сок, рецепт

Наслаждаться березовым соком можно круглый год, если правильно его консервировать.

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Как закрыть березовый сок / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Как правильно консервировать березовый сок

Какие ингредиенты можно к нему добавить

Пожалуй каждый, хотя бы раз в жизни, пробовал березовый сок. Этот прозрачный напиток имеет уникальный вкус, который нравится многим людям. Однако, им можно наслаждаться только весной, поэтому многие задумываются над тем, как сохранить сок до лета или зимы.

Главред решил разобраться, как закатать березовый сок.

Как сохранить березовый сок дольше

Березовый сок очень быстро портится, поэтому его нужно пить либо свежим, либо замораживать. Также, многие его консервируют.

Автор канала Мой двор на YouTube поделилась собственным рецептом консервации березового сока. По её словам, в этом процессе нет ничего сложного.

Березовый сок нужно процедить и положить на огонь. В подготовленные банки положить 100-120 грамм сахара и несколько грамм лимонной кислоты - она является хорошим консервантом.

Если вы хотите добавить напитку необычного вкуса, то в банки можно положить несколько кусочков лимона, апельсина, или несколько веточек мяты.

Когда сок нагреется до температуры 80 и более градусов, его можно разливать по банкам.

Нужно ли кипятить березовый сок для консервации

Сок советуют подогревать до температуры не выше 90 градусов. Кипятить его не стоит, ведь при кипении большинство полезных веществ погибают, а такой напиток пользы принесет мало.

Как закрыть березовый сок - видео:

Сколько можно хранить консервацию / Инфографика: Главред

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Что известно о YouTube канале Мой двор? Автором YouTube канала Мой двор является Инна, которая делится своим опытом выращивания рассады на подоконнике, опытом выращивания овощей и фруктов без применения химических минудобрений и гербицидов и рассказывает о птицеводстве. "Мне приятно делиться своими рецептами вкусной домашней еды, а еще - рецептами мясной и овощной консервации", - говорится в описании канала.

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