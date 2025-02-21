Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта

Вы узнаете:
- Какие три блюда многие неправильно хранят в холодильнике
- Как правильно хранить блюда в холодильнике
Когда после завтрака, обеда или ужина часть блюд остается, они с большой вероятностью могут попасть в холодильник. Однако некоторые продукты и блюда более деликатные, чем другие, поэтому важно правильно их хранить, чтобы они дольше оставались свежими.
Пищевой биотехнолог из Beko Салах Сан объяснила, как правильно хранить в холодильнике остатки курятины, риса и яиц, чтобы они не портились как можно дольше, пишет The Mirror.
Как хранить курятину в холодильнике
Она отметила, что курятина требует особого ухода, когда речь идет о ее хранении в готовом виде.
"При надлежащем хранении в холодильнике при температуре ниже +5 градусов приготовленная курица будет оставаться свежей до трех дней", - отметила биотехнолог.
Чтобы не потерять информацию о том, как долго курятина была в холодильнике, эксперт рекомендует обозначить на контейнере дату приготовления и начала хранения.
Чтобы сохранить приготовленную курицу как можно более свежей, Салах предлагает использовать стеклянный герметичный контейнер и охлаждать блюдо в течение двух часов после приготовления.
"Стеклянные контейнеры являются хорошим выбором для хранения пищевых продуктов, поскольку они не сохраняют запахов и на них не остаются пятна. Термостабильность стеклянных контейнеров помогает защитить от колебаний температуры, когда дверца холодильника открывается, обеспечивая дополнительный уровень безопасности пищевых продуктов", - подчеркнула биотехнолог.
Как хранить вареный рис в холодильнике
Вареный рис также можно хранить в холодильнике, но нужно придерживаться важных правил. В идеале его стоит съесть в течение 24 часов. Также сразу после приготовления и перед тем, как ставить его в холодильник, его нужно быстро охладить, чтобы предотвратить размножение бактерий.
Как хранить яйца в холодильнике
Яйца следует хранить в оригинальной упаковке и потреблять до окончания срока годности, чтобы обеспечить свежесть.
Чем опасно неправильное хранение блюд и продуктов
Если готовую курятину, вареный рис и сырые яйца не хранить должным образом, на них могут со временем развиться бактерии, что повышает риск пищевого отравления.
Чтобы сохранить качество и вкус, приготовленные курицу и рис стоит всегда хранить в герметичных контейнерах. Это предотвращает поглощение влаги или запахов других продуктов в холодильнике, что может повлиять на их вкус и текстуру.
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The Daily Mirror
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