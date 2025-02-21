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Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта

Алёна Воронина
21 февраля 2025, 15:19
26
Если неправильно хранить в холодильнике готовые блюда, то они могут стать опасными, и употреблять в пищу их больше нельзя будет.
Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике: ответ эксперта
Какие 3 блюда большинство людей неправильно хранят в холодильнике коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

  • Какие три блюда многие неправильно хранят в холодильнике
  • Как правильно хранить блюда в холодильнике

Когда после завтрака, обеда или ужина часть блюд остается, они с большой вероятностью могут попасть в холодильник. Однако некоторые продукты и блюда более деликатные, чем другие, поэтому важно правильно их хранить, чтобы они дольше оставались свежими.

Пищевой биотехнолог из Beko Салах Сан объяснила, как правильно хранить в холодильнике остатки курятины, риса и яиц, чтобы они не портились как можно дольше, пишет The Mirror.

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Как хранить курятину в холодильнике

Она отметила, что курятина требует особого ухода, когда речь идет о ее хранении в готовом виде.

"При надлежащем хранении в холодильнике при температуре ниже +5 градусов приготовленная курица будет оставаться свежей до трех дней", - отметила биотехнолог.

Чтобы не потерять информацию о том, как долго курятина была в холодильнике, эксперт рекомендует обозначить на контейнере дату приготовления и начала хранения.

Чтобы сохранить приготовленную курицу как можно более свежей, Салах предлагает использовать стеклянный герметичный контейнер и охлаждать блюдо в течение двух часов после приготовления.

"Стеклянные контейнеры являются хорошим выбором для хранения пищевых продуктов, поскольку они не сохраняют запахов и на них не остаются пятна. Термостабильность стеклянных контейнеров помогает защитить от колебаний температуры, когда дверца холодильника открывается, обеспечивая дополнительный уровень безопасности пищевых продуктов", - подчеркнула биотехнолог.

Как хранить вареный рис в холодильнике

Вареный рис также можно хранить в холодильнике, но нужно придерживаться важных правил. В идеале его стоит съесть в течение 24 часов. Также сразу после приготовления и перед тем, как ставить его в холодильник, его нужно быстро охладить, чтобы предотвратить размножение бактерий.

Как хранить яйца в холодильнике

Яйца следует хранить в оригинальной упаковке и потреблять до окончания срока годности, чтобы обеспечить свежесть.

Чем опасно неправильное хранение блюд и продуктов

Если готовую курятину, вареный рис и сырые яйца не хранить должным образом, на них могут со временем развиться бактерии, что повышает риск пищевого отравления.

Чтобы сохранить качество и вкус, приготовленные курицу и рис стоит всегда хранить в герметичных контейнерах. Это предотвращает поглощение влаги или запахов других продуктов в холодильнике, что может повлиять на их вкус и текстуру.

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The Daily Mirror

The Daily Mirror - британская национальная газета в формате таблоид. Является первым представителем таблоидной журналистики.
Газету основал Альфред Хармсворт 2 ноября 1903 года. Первоначально Daily Mirror задумывалась как газета для женщин, издаваемая женщинами, и должна была стать "отражением женской жизни". Это не принесло успеха, поэтому Хармсворт решил сделать газету более цветовой и с более широким кругом освещаемых вопросов, пишет Википедия.

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