"Застуда" или "простуда" - как правильно: ответ многих удивит

Многие люди будут удивлены, когда узнают, какое из этих слов правильно использовать.

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"Застуда" или "простуда" - как правильно/ коллаж: Главред, фото: unsplash.com, скрин

Вы узнаете:

Как правильно говорить - "застуда" или "простуда"

Какой ошибки стоит избегать

Когда кто-то рассказывает, что ему нездоровится после того, как он замерз на улице в морозную погоду, то может использовать слова "застуда" или "простуда". Но нередко возникают споры о том, какое из этих слов следует употреблять в таком случае и не является ли одно из них российским.

Ведущая программы "Правильно українською" на "Радио Трек" Ольга Багний объяснила, как правильно говорить и какой ошибки стоит избегать.

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Она отметила, что на самом деле правильно употреблять оба эти слова.

"Если "застуду" лечить - она пройдет за неделю, если не лечить - будете болеть 7 дней. Так вот, о "застуде". Некоторые считают, что стоит употреблять только это слово - "застуда", а вот слово "простуда" - российское. На самом деле это не так. Слово "простуда" есть в украинских словарях. Более того, это слово - "простуда" - употребляла еще Леся Украинка. Поэтому можно говорить и "застуда", и "простуда". Но главное - не болеть", - отметила Багний.

Смотрите видео о том, как правильно говорить - "застуда" или "простуда":

Как ранее сообщал Главред, Ольга Багний объяснила, почему нельзя говорить "пасмурна погода". На самом деле использовать такое выражение не стоит, ведь в украинском языке нет слова "пасмурна".

Также ранее Багний объяснила, как сказать "вопрос на засыпку" на украинском. Не всем известно, как правильно перевести эту распространенную фразу на украинский язык.

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Кто такая Ольга Багний? Ольга Багний – автор и ведущая программы "Правильно українською" и еще двух радиопрограмм на "Радио Трек". Ведет TikTok-канал об украинском языке.

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