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Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

Даяна Швец
19 марта 2025, 14:11
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Украина хочет, чтобы главным субъектом контроля были США.
Зеленский, НПЗ
Зеленский раскрыл условия договоренностей с РФ / Коллаж: Главред, фото УНИАН, скриншот с видео Astra удара по НПЗ

Что сказал Зеленский:

  • Украина передаст партнерам список объектов, которые РФ не должна обстреливать
  • Субъектом контроля за недопустимостью ударов должны быть США

Партнерам подготовят и передадут список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары. В том случае, если Кремль перестанет осуществлять атаки на эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике, Зеленский ответил, что одних слов недостаточно.

видео дня

"Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми. Пример - вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поражен 21 гражданский дом. Слов недостаточно", - заявил президент на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду.

инфографика, НПЗ в России, НПЗ
НПЗ в РФ - ифнографика / Главред

Президент Зеленский еще раз подчеркнул требование Украины, чтобы в этом вопросе был контроль, и чтобы главным субъектом этого контроля были США.

"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов - он у нас есть - список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", - подытожил Зеленский.

Прекращение ударов РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, вечером 18 марта Трамп и Путин провели разговор, после которого договорились о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. Президент США был доволен результатами и назвал переговоры "очень хорошими" и "продуктивными".

Однако не прошло и нескольких часов после озвучивания договоренностей, как РФ запустила по Украине ракеты и 145 дронов. Из-за вражеской атаки пострадали 6 областей Украины, подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА.

Более того, в Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Владимир Зеленский в ответ на такие заявления подчеркнул, что, если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по их объектам.

Больше важных новостей:

Массированные воздушные атаки России по Украине

Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.

26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.

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