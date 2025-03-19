Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

Что сказал Зеленский:
- Украина передаст партнерам список объектов, которые РФ не должна обстреливать
- Субъектом контроля за недопустимостью ударов должны быть США
Партнерам подготовят и передадут список энергетических, инфраструктурных и гражданских объектов, по которым РФ должна прекратить наносить удары. В том случае, если Кремль перестанет осуществлять атаки на эти объекты, то Украина также не будет бить по энергетической сфере страны-агрессора. Такое заявление сделал президент Украины Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос, что необходимо, чтобы издать приказ прекратить удары по российской нефтяной энергетике, Зеленский ответил, что одних слов недостаточно.
"Точно заверений и только слов Путина, что он дает приказ не бить по энергетике, этого мало. Почему? Потому что эта война сделала нас очень практичными людьми. Пример - вчерашний удар после слов Путина, что ударов по энергетике и гражданской инфраструктуре не будет. Он сказал, что отдал приказ. И после этого было 145 ударных дронов, 4 ракеты С-300, 2 баллистические ракеты "Искандер". Удары были по железной дороге, по предприятиям аграрной продукции, также поражен 21 гражданский дом. Слов недостаточно", - заявил президент на совместной с президентом Финляндии Александром Стуббом пресс-конференции в Хельсинки в среду.
Президент Зеленский еще раз подчеркнул требование Украины, чтобы в этом вопросе был контроль, и чтобы главным субъектом этого контроля были США.
"И если у нас будет такая договоренность, будет список объектов - он у нас есть - список гражданских, энергетических, инфраструктурных объектов (этот список мы также обязательно подготовим и дадим нашим партнерам), и если русские не будут бить по нашим объектам, то мы не будем бить по их объектам", - подытожил Зеленский.
Прекращение ударов РФ по Украине - что известно
Как сообщал Главред, вечером 18 марта Трамп и Путин провели разговор, после которого договорились о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре. Президент США был доволен результатами и назвал переговоры "очень хорошими" и "продуктивными".
Однако не прошло и нескольких часов после озвучивания договоренностей, как РФ запустила по Украине ракеты и 145 дронов. Из-за вражеской атаки пострадали 6 областей Украины, подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА.
Более того, в Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Владимир Зеленский в ответ на такие заявления подчеркнул, что, если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по их объектам.
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Массированные воздушные атаки России по Украине
Массированные воздушные атаки России по Украине начались с начала полномасштабного вторжения РФ - 24 февраля 2022 года. Тогда враг запустил по Украине более 160 ракет со всех возможных направлений. Оккупанты целились в военные объекты и гражданскую инфраструктуру. Тогда погибли примерно 60 гражданских и около 170 были ранены.
Еще один из крупнейших обстрелов Украины агрессор Россия осуществила 29 декабря 2023 года, когда оккупанты выпустили 36 "шахедов" и 122 ракет различных типов по всей Украине. Тогда удалось сбить 87 ракет и 27 дронов. В результате атаки погибли 55 человек и более 170 получили ранения.
26 августа 2024 года РФ запустила 127 ракет и 109 ударных беспилотников по Украине. Ликвидировать удалось 102 ракеты и 99 дронов. Кроме того, несколько дронов было локально потеряно на территории Украины. В результате атаки погибли по меньшей мере 5 человек, 20 пострадали.
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