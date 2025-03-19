В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил

Зеленский отметил, что слова Путина очень расходятся с реальностью.

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Удары РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

РФ выпустила по Украине 150 дронов после разговора Трампа с Путиным

В РФ заявили, что сбили 7 своих БпЛА после приказа Путина остановить удары

В Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Там добавили, что все эти дроны летели по энергообъектам в Николаевской области.

"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК Панцирь, один очередным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении. видео дня

Там также обвинили Украину в ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае.

Зеленский о "прекращении" ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным РФ выпустила по Украине 150 дронов по объектам энергетики, транспорта, поражены 2 больницы.

"Слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей ПВО, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", - подчеркнул президент.

Он также добавил, если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по объектам в РФ.

"Просто обещаний Путина мало, должен быть контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США", - считает Зеленский.

Руководитель ЦПД ответил на заявление Минобороны РФ

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что любой новый удар по Украине будет означать, что россияне атакуют гражданских сознательно.

"Получается, что после заявления Минобороны РФ о прекращении атак по энергетической инфраструктуре и упоминание "украинского ВПК", любая новая атака по Украине будет означать, что они атакуют гражданских сознательно. Считаю, очень важно это зафиксировать", - написал он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, после разговора с российским диктатором Дональд Трамп заявлял, что договорился с Путиным о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре.

Однако, с вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. В Сумской области беспилотник упал на крышу больницы.

В Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

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