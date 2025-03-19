Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил

Мария Николишин
19 марта 2025, 12:35
1812
Зеленский отметил, что слова Путина очень расходятся с реальностью.
В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил
Удары РФ по Украине / коллаж: Главред, фото: kremlin.ru, скриншот из видео, ua.depositphotos.com

Кратко:

  • РФ выпустила по Украине 150 дронов после разговора Трампа с Путиным
  • В РФ заявили, что сбили 7 своих БпЛА после приказа Путина остановить удары

В Минобороны РФ заявили о сбитии 7 своих же БпЛА после приказа Путина о "стопе" на удары. Там добавили, что все эти дроны летели по энергообъектам в Николаевской области.

"ПВО Российской Федерации было приказано обезвредить беспилотные летательные аппараты, шесть из них были сбиты ЗРПК Панцирь, один очередным истребителем ВКС России", - говорится в сообщении.

видео дня

Там также обвинили Украину в ударе по объекту энергетической инфраструктуры в Краснодарском крае.

Зеленский о "прекращении" ударов РФ

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции с президентом Финляндии заявил, что после разговора президента США Дональда Трампа с российским диктатором Владимиром Путиным РФ выпустила по Украине 150 дронов по объектам энергетики, транспорта, поражены 2 больницы.

"Слова Путина очень расходятся с реальностью. Именно поэтому нужна оборонная поддержка, поддержка нашей ПВО, нужно давление на Россию ради безопасности и спасения жизней людей", - подчеркнул президент.

Он также добавил, если РФ перестанет бить по нашим объектам, мы точно перестанем бить по объектам в РФ.

"Просто обещаний Путина мало, должен быть контроль. Главным субъектом этого контроля должны быть США", - считает Зеленский.

Руководитель ЦПД ответил на заявление Минобороны РФ

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко заявил, что любой новый удар по Украине будет означать, что россияне атакуют гражданских сознательно.

"Получается, что после заявления Минобороны РФ о прекращении атак по энергетической инфраструктуре и упоминание "украинского ВПК", любая новая атака по Украине будет означать, что они атакуют гражданских сознательно. Считаю, очень важно это зафиксировать", - написал он.

Удары РФ по Украине - что известно

Как сообщал Главред, после разговора с российским диктатором Дональд Трамп заявлял, что договорился с Путиным о прекращении ударов по энергетике и инфраструктуре.

Однако, с вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. В Сумской области беспилотник упал на крышу больницы.

В Воздушных Силах сообщили, что в ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов.

Читайте также:

Кто такой Андрей Коваленко

Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.

По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский новости Украины война России и Украины атака дронов
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

14:27Война
Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

14:11Украина
Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

13:53Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

Гороскоп на завтра 20 марта: Водолеям - большая радость, Овнам - подарок

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Умер Бедрос Киркоров: причина смерти и где его нашли

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Мир "в обмен" на территории и сокращение ВСУ: у Зеленского сделали заявление

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

Они приходят и уходят: Кейт Миддлтон высказалась про принца Уильяма

Последние новости

15:01

Россия может перебросить резервы из Курщины: эксперт назвал направление

14:58

Поздравления з днем рождения мужчине - оригинальные картинки и теплые слова

14:51

"Это очень тяжело": Ольга Харлан призналась, на что уйдет ее олимпийский гонорар

14:43

США могут изменить свою позицию в отношении Украины: названы два вариантаВидео

14:28

Почему в погребе мокрый потолок – как избавиться от конденсата

Трамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – ГорбачТрамп во время разговора с Путиным сдал много красных линий Украины – Горбач
14:27

В США могли уничтожить доказательства военных преступлений Путина - Reuters

14:11

Киев готовит список объектов, которые РФ не должна обстреливать: что туда войдет

13:58

Баллистический хлам для ВСУ: военным предлагают опасные защитные очкимнение

13:53

Зеленский анонсировал новый разговор с Трампом: о чем будут говорить

Реклама
13:51

Лине Костенко 95 лет: самые хлесткие стихи о России и жизнь поэтессыВидео

13:47

За один час: идеальный рецепт быстрого влажного пасхального куличаВидео

13:45

Вкусный напиток будет храниться до зимы: как закрыть березовый сок, рецептВидео

13:44

Кормят всю Украину: сразу два ключевых продукта резко "подскочили" в цене

13:25

Возможен ли в Украине яичный кризис: эксперт дал ответ

13:11

Путин играет: в Германии скептически оценили идею "энергетического перемирия"

13:08

944 гривны надбавки: кому из пенсионеров доначислят выплаты уже в апреле

13:04

Ани Лорак так и не вернулась в РФ после тайной свадьбы - что произошло

12:38

Трамп заинтересован в Путине: Горбач объяснил, какой мирный план выберут США

12:35

В РФ цинично заявили о сбитии своих БпЛА: Зеленский решительно ответил

12:34

Судьба Крыма и не только: Зеленский ответил, на что готова Украина ради мира

Реклама
12:28

"Путин над нами смеется, это ошибка": реакция мира на переговоры Трампа и Путина

12:22

От украинской Мадонны до Барби: Ирина Билык удивила новым лукомФото

12:11

Переговоры Трампа и Путина: Горбач сказал, на какие уступки России могут пойти СШАВидео

11:53

"Для меня большая честь": как Валерий Залужный поздравил Лину Костенко с юбилеем

11:38

Время для амбициозных решений: 6 стран призвали ускорить вступление Украины в ЕС

11:33

Весенняя проверка счетчиков газа: за что можно получить штраф в 200 тыс. грн

11:29

В Кременчуге мужчина выстрелил в военного ТЦК: что известно

11:20

В США считают, что ЕС должен участвовать в мирных переговорах по Украине - СМИ

11:04

MasterZoo и UAnimals призывают протянуть "лапку" помощи брошенным животным в прифронтовых городах новости компании

10:50

Китайский гороскоп на завтра 20 марта: Тиграм - несчастье, Свиньям - неуверенность

10:49

Из-за ситуации в Курской области: РФ потеряла инициативу на важном направлении

10:37

Гетьман оценил шансы на заключение перемирия между РФ и УкраинойВидео

10:31

Генеральная уборка перед Пасхой: как постирать шторы и не испортить ткань

10:15

Томаты и огурцы снова вырастут в цене: эксперт объяснил, чего ждать в апреле

09:54

Успешная диверсия в Донецке: партизаны уничтожили дорогой РЭБ и авто врагаФото

09:53

Их невозможно загнать в рамки: 5 самых непредсказуемых знаков зодиака

09:45

Максим Галкин срочно обратился к поклонникам и сделал важное заявление - причина

09:43

Настоящее открытие: рецепт бутербродов на Пасху с 1 секретной начинкой

09:31

ПВО, морские суда и вертолет: бойцы ГУР атаковали десятки вражеских целей в КрымуВидео

09:05

Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО

Реклама
08:48

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 19 марта (обновляется)

08:40

У Трампа анонсировали новый раунд мирных переговоров в Джидде: о чем будут говоритьВидео

08:30

Помощница путиниста Киркорова выдала всю правду о смерти его отца - детали

08:27

Она дома: дочь писательницы Лины Костенко рассказала о ее состоянии

08:19

Карта Deep State онлайн за 19 марта: что происходит на фронте (обновляется)

08:18

Намеренно затягивает переговоры: в ISW предупредили о новом маневре РФ на фронте

08:10

Трампа ждут новые проблемы в СШАмнение

07:56

"Любим, скорбим": украинскую певицу расстроила смерть Киркорова, ненавидящего Украину

07:54

В РФ прогремели взрывы: на Кубани после атаки дронов горит нефтебаза

07:51

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за три секунды найти цифры 6767

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Операция в Курской области
РФ захватила два населенных пункта: в DeepState раскрыли ситуацию на КурщинеАналитики назвали главную причину успеха наступления россиян на КурщинеПробирались по газопроводу: ВСУ разгромили спецназовцев РФ под СуджейОкружение войск и выход ВСУ из Курской области - первые данные источников
Война с Россией
Распад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрым
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Пасха 2025
Страстная пятница-2025: что можно и нельзя делатьКогда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять