Трамп раскрыл детали телефонных переговоров с Путиным

Что заявил Трамп – кратко:
- Немедленное прекращение помощи Украине от США с Путиным не обсуждалось
- Вопрос военной помощи с Путиным не обсуждался вообще
- США могут наладить дружбу с Китаем и Россией
Вопрос прекращения военной помощи Украине во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не обсуждался. Разговор длился более двух часов и прошел "чудесно". США и агрессор Россия после завершения войны могли бы наладить экономические отношения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.
В эфире ток-шоу The Ingraham Angle на Fox News журналистка Лора Ингрэм рассказала Трампу, что в Кремле назвали прекращение военной помощи Украине от США одним из ключевых условий завершения войны.
Однако по словам Трампа он и Путин этот вопрос и вовсе не обсуждали, хотя и говорили об установлении мира в Украине.
"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили многие темы, но ничего о прекращении помощи", - сказал Трамп и добавил, что разговор шел почти 2 часа и прошел "чудесно".
По словам Трампа, Вашингтон и Москва могли бы наладить экономические отношения после завершения войны. США интересуют российские редкоземельные металлы.
Более того, Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы наладить дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем.
Переговоры Трампа и Путина и их последствия – главные новости:
Как сообщал Главред, по итогам разговора Трампа и Путина 18 марта глава Кремля якобы частично согласился на 30-дневное прекращение огня в виде ударов по энергетике и инфраструктуре. У Путина заявили, что он дал такой приказ своим войскам.
Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике. Впрочем, если оккупанты нарушат перемирие, Киев будет отвечать.
После разговора Трампа и Путина войска РФ вновь нанесли удары по Украине. В том числе, и по энергетике – город Славянск был частично обесточен.
Путин фактически отказал Трампу в реализации идеи прекращения огня, сказал поздно вечером Владимир Зеленский.
"Во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - добавил президент и подчеркнул, что нужно усиливать давление на РФ и оказать помощь Украине.
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