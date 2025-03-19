Трамп раскрыл детали телефонных переговоров с Путиным

Россия и США могут наладить экономические отношения после завершения войны в Украине, считает Дональд Трамп.

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Разговор с Путиным прошел чудесно - Трамп / Коллаж Главред, фото: скриншот YouTube

Что заявил Трамп – кратко:

Немедленное прекращение помощи Украине от США с Путиным не обсуждалось

Вопрос военной помощи с Путиным не обсуждался вообще

США могут наладить дружбу с Китаем и Россией

Вопрос прекращения военной помощи Украине во время телефонного разговора с Владимиром Путиным не обсуждался. Разговор длился более двух часов и прошел "чудесно". США и агрессор Россия после завершения войны могли бы наладить экономические отношения. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп.

В эфире ток-шоу The Ingraham Angle на Fox News журналистка Лора Ингрэм рассказала Трампу, что в Кремле назвали прекращение военной помощи Украине от США одним из ключевых условий завершения войны.

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Однако по словам Трампа он и Путин этот вопрос и вовсе не обсуждали, хотя и говорили об установлении мира в Украине.

"Мы вообще не обсуждали этот вопрос. Обсудили многие темы, но ничего о прекращении помощи", - сказал Трамп и добавил, что разговор шел почти 2 часа и прошел "чудесно".

По словам Трампа, Вашингтон и Москва могли бы наладить экономические отношения после завершения войны. США интересуют российские редкоземельные металлы.

Более того, Дональд Трамп подчеркнул, что хотел бы наладить дружественные отношения как с Россией, так и с Китаем.

Переговоры Трампа и Путина и их последствия – главные новости:

Как сообщал Главред, по итогам разговора Трампа и Путина 18 марта глава Кремля якобы частично согласился на 30-дневное прекращение огня в виде ударов по энергетике и инфраструктуре. У Путина заявили, что он дал такой приказ своим войскам.

Президент Владимир Зеленский сказал, что Украина готова к взаимному прекращению ударов по энергетике. Впрочем, если оккупанты нарушат перемирие, Киев будет отвечать.

После разговора Трампа и Путина войска РФ вновь нанесли удары по Украине. В том числе, и по энергетике – город Славянск был частично обесточен.

Путин фактически отказал Трампу в реализации идеи прекращения огня, сказал поздно вечером Владимир Зеленский.

"Во многих регионах буквально слышно, что на самом деле нужно России. Около 40 "шахедов" в нашем небе, работает ПВО. К сожалению, есть попадания и именно в гражданскую инфраструктуру. Прямое попадание "шахеда" в больницу в Сумах, удары по городам Донецкой области, ударные дроны прямо сейчас в небе Киевщины, Житомирщины, Сумщины, Черниговщины, Полтавщины, Харьковщины, Кировоградщины, Днепропетровщины и Черкасщины", - добавил президент и подчеркнул, что нужно усиливать давление на РФ и оказать помощь Украине.

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