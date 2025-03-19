Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО

В результате российской атаки пострадали 6 областей Украины.

https://glavred.info/ukraine/rossiya-zapustila-po-ukraine-rakety-i-145-dronov-skolko-iz-nih-sbila-pvo-10648418.html Ссылка скопирована

Атака России на Украину / коллаж: Главред, фото: 53 отдельная механизированная бригада, ua.depositphotos.com

Кратко:

Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками

Подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА

56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны

В ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах.

Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

видео дня

"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", - говорится в сообщении.

В то же время, 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны без негативных последствий.

Известно, что в результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.

Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - что известно

Напомним, как сообщал Главред, с вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отказал президенту США Дональду Трампу в идее о прекращении огня. По Украине прогремели взрывы. Оккупанты попали в больницу в Сумах и наносят удары по украинским городам и населенным пунктам, разрушая энергетику и инфраструктуру.

18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА. Они упали на территорию школы в Деснянском районе столицы.

Читайте также:

Воздушные силы Вооруженных сил Украины Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред