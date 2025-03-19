Россия запустила по Украине ракеты и 145 дронов: сколько из них сбила ПВО

Кратко:
- Россия атаковала Украину ракетами и беспилотниками
- Подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА
- 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локационно потеряны
В ночь на 19 марта страна-агрессор Россия атаковала Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М, четырьмя зенитными управляемыми ракетами С-300 и 145-ю ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов. Об этом сообщили в Воздушных Силах.
Отмечается, что воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.
"По состоянию на 08:00 подтверждено сбитие 72 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Винницкой, Кировоградской, Днепропетровской, Запорожской и Одесской областях", - говорится в сообщении.
В то же время, 56 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны без негативных последствий.
Известно, что в результате российской атаки пострадали Сумская, Одесская, Полтавская, Днепропетровская, Киевская и Черниговская области.
Удары РФ по Украине - что известно
Напомним, как сообщал Главред, с вечера 18 марта российские оккупанты атаковали Киевскую область дронами. В результате атаки есть раненый и повреждены дома. На Сумщине беспилотник упал на крышу больницы.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически отказал президенту США Дональду Трампу в идее о прекращении огня. По Украине прогремели взрывы. Оккупанты попали в больницу в Сумах и наносят удары по украинским городам и населенным пунктам, разрушая энергетику и инфраструктуру.
18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА. Они упали на территорию школы в Деснянском районе столицы.
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Воздушные силы Вооруженных сил Украины
Воздушные силы Вооруженных сил Украины - вид вооруженных сил в составе Вооруженных сил Украины, который имеет на вооружении истребительную, бомбардировочную и транспортную авиацию, а также зенитные ракетные войска и радиотехнические войска. Военно-воздушные силы в этом виде были созданы в 2004 году путем объединения двух видов: Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Украины.
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