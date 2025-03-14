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Дроны атаковали Подмосковье и НПЗ в Краснодарском крае: вспыхнули пожары

Анна Ярославская
14 марта 2025, 06:59
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На территории НПЗ в Краснодарском крае было слышно около десяти громких взрывов. Загорелся один из резервуаров с бензином.
Пожар на НПЗ в Туапсе
На НПЗ в Туапсе вспыхнул пожар / Коллаж: Главред, фото: Telegram

Кратко:

  • Взрывы прогремели в Краснодарском крае и Подмосковье
  • В Туапсе горит резервуар на НПЗ

В ночь на 14 марта неизвестные беспилотники атаковали Туапсинский нефтеперерабатывающий завод в Красонодарском крае РФ. В одном из резервуаров вспыхнул масштабный пожар. Кроме того, дроны заметили в Подмосковье - местные жители пожаловались на взрывы.

Как пишут в российских Telegram-каналах, на территории НПЗ в Туапсе около 03:00 по местному времени было слышно около десяти громких взрывов.

видео дня

Местные жители высказывали предположения, что НПЗ мог быть атакован ракетой.

"Это точно были не беспилотники, удар слишком сильный", — утверждают они.

Смотрите видео - В Краснодарском крае горит НПЗ:

Скриншот

Губернатор Краснодарского края Кондратьев подтвердил атаку на Туапсинский нефтеперерабатывающий завод. По его словам, загорелся один из резервуаров с бензином. Площадь пожара на НПЗ составила больше 1 тысячи квадратных метров.

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НПЗ в России / Главред

По предварительным данным, пострадавших нет. В тушении огня задействован 121 человек и 39 единиц техники.

Взрывы в Подмосковье

Утром 14 марта жители Подмосковья сообщили о взрывах. Из-за атаки дронов аэропорт Внуково в Подмосковье и аэропорт в Калуге временно не принимал и не отправлял авиарейсы, сообщили в Росавиации. Позже ограничения сняли.

Как пишет российский Telegram-канал Astra, жители Москвы сообщили о взрыве в жилом доме в районе Дорогомилово. В подмосковной Балашихе сообщают о дыме в городе после звуков взрывов

Жители ЖК "Южная Битца" в Подмосковье также сообщили о взрыве.

"Я прям сидела у окна, там что-то прилетело в крышу. Загорелось, потом упало", — рассказала жительница.

Тем временем мэр Москвы заявил, что "силами ПВО Минобороны отражена атака четырех беспилотников, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб".

Смотрите видео - В Подмосковье прогремели взрывы:

Скриншот

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, вечером 12 марта дальнобойные дроны ГУР Минобороны Украины атаковали в Калужской области производство беспилотников, которое было замаскировано на территории другого завода.

О мощных взрывах и пожаре на заводе сообщали местные жители в социальных сетях. Очевидцы также публиковали в Сети видео попадания и сильного пожара на территории завода.

В ночь на 11 марта в РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск. Мэр Москвы сообщил о десятках сбитых беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. По его слвоам, мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

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