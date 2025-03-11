Взрывы, пожары и закрытые аэропорты: РФ массированно атаковали дроны

На данный момент неизвестно, что стало целью атаки дронов. Однако есть информация, что в Рязани мог быть атакован военный объект.

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Ночью в РФ было очень громко / Коллаж: Главред, фото: российские Telegram-каналы

Кратко:

Ночью Россию атаковали дроны

В Москве закрыли аэропорты

В Рязани мог быть атакован военный объект

В ночь на 11 марта в РФ прогремели взрывы. Неизвестные дроны атаковали Подмосковье, Рязань и Курск.

Мэр Москвы сообщил о десятках сбитых беспилотников, летевших на столицу страны-агрессора.

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Взрывы в Подмосковье

Как пишут российские Telegram-каналы, о звуках взрывов жители Раменского, Серпухова, Каширы, Коломны, Воскресенска и Домодедово стали сообщать после трех часов утра.

На фоне атаки БПЛА аэропорты Шереметьево, Жуковский и Домодедово в Подмосковье приостановили свою работу. Позже в Росавиации сообщили, что ограничения на прием и выпуск воздушных суден были введены также в нижегородском аэропорту Стригино и ярославском аэропорту Туношна.

Движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово как в сторону Москвы, так и в область остановлено.

По данным росСМИ, БПЛА якобы попал в многоэтажный дом в Раменском Московской области.

Пожар в многоэтажке в Раменском Московской области / t.me/astrapress

Также БПЛА или их обломки упали на на жилые многоэтажные дома в Видном, Московской области. На парковке в Домодедово вспыхнул пожар.

Губернатор Воробьев заявил, что один человек погиб, трое - ранены в результате атаки БПЛА на Подмосковье.

"Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (г. Видное) и Домодедово (с. Ям)", - сообщил он.

Смотрите видео - В Сети появились кадры атаки дронов на РФ:

Скриншот

Отмечается также, что обломки беспилотников упали на многоквартирный дом в Раменском, где повреждены как минимум 7 квартир с 19 по 22 этажи дома на Северном шоссе. Из них эвакуированы 12 человек, включая 3 детей.

Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО Минобороны сбили 69 беспилотников, летевших на Москву.

Атака дронов на Рязань

По состоянию на 03:11 по киевскому времени, канал SHOT писал, что от 10 до 17 взрывов было слышно над городом Рязань в районе Дягилево. Перед этим, по словам россиян, они слышали характерный звук полета дрона.

Вскоре канал ASTRA тоже написал о звуках взрывов в Рязани. Ссылаясь на слова жителей, утверждалось, что беспилотники атакуют военный аэродром "Дягилево". Однако никакой официальной информации о последствиях атаки пока не было.

Звуки взрывов в Курской области

С момента наступления новых суток россияне жаловались на звуки взрывов в Курске и Курчатове Курской области. Во втором случае, как утверждалось, обломки одного из БпЛА упали на землю, в результате чего возник пожар (горел, вероятно, лишь обломок дрона).

Дрон "Лютый" - основные характеристики / Инфографика: Главред

Атаки дронов на Россию - последние новости

Как писал Главред, в ночь на 8 марта беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в городе Кириши, что в Ленинградской области России. Из-за этого в аэропорту "Пулково" в Санкт-Петербурге временно приостановили полеты.

В ночь на 10 марта, подвергся атаке беспилотников Новокуйбышевский нефтеперерабатывающий завод в Самарской области России. Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны Андрей Коваленко. По его слвоам, мощность этого НПЗ достигает 8,8 млн тонн нефти в год, что делает его одним из десяти крупнейших в РФ.

Ночь на 15 февраля в России также была неспокойной: в нескольких регионах прогремели взрывы. В Тульской области прогремело по меньшей мере пять взрывов. Губернатор Саратовской области официально подтвердил атаку на регион. В Волгограде сообщают о попадании беспилотника в жилую многоэтажку.

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