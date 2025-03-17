Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

Главред:
- Ударные дроны атаковали несколько объектов Астраханской области
- В результате ударов возник пожар, известно о пострадавшем
- Интенсивность обстрелов объектов на территории РФ растет
В ночь на 17 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Жители Астраханской области пожаловались на атаку дронов, в результате которой возник пожар.
Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса. При этом он утверждает, что знаменитая российская ПВО отработала хорошо и произошло лишь падение обломков на территории одного из объектов, вследствие чего и произошло возгорание.
"Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Сейчас пострадавшего доставили в больницу", - добавил он.
В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что интенсивность работы неизвестных дронов растет, примером чего является сегодняшняя атака неизвестных дронов на топливно-энергетический комплекс РФ.
Удары по России - последние новости
Напомним, недавно в Генштабе сообщали, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами.
Ранее также две российские газокомпрессорные станции - "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской, а также склад ракет к комплексам С-300/С-400 попали под удар метких дронов СБУ.
Главред писал, что подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ, Главного управления разведки МО Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны накануне нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованным в обеспечении ее вооруженной агрессии против Украины.
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Кто такой Андрей Коваленко
Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины.
По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом.
"Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.
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