Вспыхнул пожар: дроны атаковали важные объекты в Астраханской области РФ

По региону РФ была нанесена массированная атака беспилотников на объекты топливно-энергетического комплекса.

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В России утверждают, что ПВО отработала в штатном режиме / Коллаж: Главред, фото: скриншоты с видео

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Ударные дроны атаковали несколько объектов Астраханской области

В результате ударов возник пожар, известно о пострадавшем

Интенсивность обстрелов объектов на территории РФ растет

В ночь на 17 марта в стране-агрессоре России прогремели взрывы. Жители Астраханской области пожаловались на атаку дронов, в результате которой возник пожар.

Как сообщил губернатор области Игорь Бабушкин, под ударом беспилотников оказались объекты топливно-энергетического комплекса. При этом он утверждает, что знаменитая российская ПВО отработала хорошо и произошло лишь падение обломков на территории одного из объектов, вследствие чего и произошло возгорание.

видео дня

"Ситуация контролируемая, специалисты экстренных служб на месте немедленно приступили к устранению последствий. Во время атаки пострадал один человек. Сейчас пострадавшего доставили в больницу", - добавил он.

В то же время руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в Telegram сообщил, что интенсивность работы неизвестных дронов растет, примером чего является сегодняшняя атака неизвестных дронов на топливно-энергетический комплекс РФ.

Удары по России - последние новости

Напомним, недавно в Генштабе сообщали, что украинские беспилотники атаковали нефтеперерабатывающий завод в Рязанской области РФ. Его продукция активно использовалась российскими оккупантами.

НПЗ в России / Инфографика: Главред

Ранее также две российские газокомпрессорные станции - "Давыдовская" в Тамбовской области и "Новопетровская" в Саратовской, а также склад ракет к комплексам С-300/С-400 попали под удар метких дронов СБУ.

Главред писал, что подразделения Сил беспилотных систем, Сил специальных операций ВСУ, СБУ, Главного управления разведки МО Украины, в координации с другими составляющими Сил обороны накануне нанесли удары по стратегическим объектам России, задействованным в обеспечении ее вооруженной агрессии против Украины.

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Кто такой Андрей Коваленко Андрей Коваленко является лейтенантом Сил обороны Украины, в декабре 2023 года командирован на должность заместителя руководителя ЦПД. В январе 2024 года был назначен руководителем Центра противодействия дезинформации Совета национальной безопасности и обороны Украины. По словам нового руководителя, Центр будет занимать проактивную позицию по защите интересов государства, в частности в информационном пространстве. ЦПД будет противостоять потугам россиян, ФСБ, ГРУ и СВР РФ, которые пытаются влиять на настроения украинского общества и распространять фейки об Украине за рубежом. "Мы хотим сформировать вокруг Центра мощное комьюнити, которое заинтересовано в защите нашей страны, и призываем лидеров мнений работать вместе для того, чтобы противодействовать российским ИПсО", - отметил Андрей Коваленко.

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