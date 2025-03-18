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В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известно

Мария Николишин
18 марта 2025, 10:03
2437
Ученики школы во время тревоги находились в укрытии.
В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известно
Атака дронов на Киев / коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Кратко:

  • Обломки дрона упали в Деснянском районе столицы
  • На открытой местности было возгорание
  • Информация о повреждениях и пострадавших уточняется

18 марта после утренней атаки российских дронов в Киеве зафиксировано падение обломков БпЛА. Об этом сообщил мэр Виталий Кличко.

По его словам, в Деснянском районе столицы обломки беспилотника упали на территорию школы.

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"По предварительной информации, в Деснянском районе столицы зафиксировано падение обломков на территории школы. Экстренные службы направляются на место", - говорится в сообщении.

В то же время, начальник Киевской городской военной администрации Тимур Ткаченко добавил, что падение обломков сбитого вражеского БпЛА зафиксировано на территории учебного заведения по ул. Путивльская.

Известно, что на открытой местности было возгорание, но оно уже ликвидировано. Далее на месте будут работать пиротехники.

"Информация о повреждениях и пострадавших уточняется. Ученики школы во время тревоги находились в укрытии", - отметил он.

В Киеве обломки дрона упали прямо на территории школы - что известно
Дрон Шахед / Инфографика: Главред

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 15 марта враг атаковал Украину двумя баллистическими ракетами Искандер-М из Курской области. Также враг применил 178 ударных БпЛА типа Shahed и беспилотники-имитаторы различных типов.

14 марта российские оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе раздавались мощные взрывы. Под атакой оказался ресторан.

Поздно вечером 11 марта председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак сообщил о массированной атаке дронов на Днепр. По его словам, есть информация о разрушении инфраструктуры. Вспыхнули пожары.

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Кто такой Виталий Кличко?

Виталий Кличко - украинский государственный деятель, политик. Киевский городской голова с 5 июня 2014 года. Председатель Киевской городской государственной администрации с 25 июня 2014 года. Боксер-профессионал, выступавший в тяжелой весовой категории, кикбоксер. Обладатель званий "Почетный" и "Вечный" чемпион мира по боксу по версии WBC, сообщает Википедия.

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