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"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

Мария Тупик
16 марта 2025, 10:48
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Войска Путина готовятся нанести массовый удар по городам Украины, рассказала астролог Ангелина Вакулина и назвала города.
Массовый обстрел Украины готовит РФ - прогноз
Массовый обстрел Украины готовит РФ - прогноз / Коллаж Главред, фото depositphotos.com/ua, ГСЧС, Ангелина Вакулин

После переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, и встречи представителя Трампа с Путиным, президент-диктатор РФ надумал новый план обстрелов.

Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, Путин не упустит шанса обстреливать украинские города.

"Максимально внимательны к тревогам. Есть повышенный интерес к этим городам и их обстрелу уже в ближайшее время", - рассказала астролог.

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Какие города Украины могут быть под обстрелом

  • Днепр
  • Черкассы
  • Киев
  • Одесса
  • Полтава
  • Сумы

"В РФ готовятся массовые обстрелы украинских городов", - добавила астролог.

Также Вакулина предупредила, что не стоит посещать людные места в ближайшее время.

Кто такая Ангелина Вакулина

Ангелина Вакулина - ‌астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.

"ТРЦ, акваварки, офисные здания, развлекательные центры и парковки возле подобных заведений. Будут жертвы показывают карты", - сказала астролог.

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Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

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