"Россия готовит массовый обстрел Украины": названы города и вероятные даты удара

После переговоров США и Украины в Саудовской Аравии, и встречи представителя Трампа с Путиным, президент-диктатор РФ надумал новый план обстрелов.
Как рассказала Главреду астролог Ангелина Вакулина, Путин не упустит шанса обстреливать украинские города.
"Максимально внимательны к тревогам. Есть повышенный интерес к этим городам и их обстрелу уже в ближайшее время", - рассказала астролог.
Какие города Украины могут быть под обстрелом
- Днепр
- Черкассы
- Киев
- Одесса
- Полтава
- Сумы
"В РФ готовятся массовые обстрелы украинских городов", - добавила астролог.
Также Вакулина предупредила, что не стоит посещать людные места в ближайшее время.
Кто такая Ангелина Вакулина
Ангелина Вакулина - астропсихолог и таролог. Долгое время практикует астро и нео психологию, таро и много других инструментов для познания себя, говорится на сайте астролога. Она часто делает прогнозы для Украины и по войне с Россией.
"ТРЦ, акваварки, офисные здания, развлекательные центры и парковки возле подобных заведений. Будут жертвы показывают карты", - сказала астролог.
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Что стоит учитывать читателю
Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.
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