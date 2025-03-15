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РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

Мария Николишин
15 марта 2025, 14:06
1361
Оккупанты хотят нанести удар по Сумской области.
РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский
Зеленский о ситуации на фронте / коллаж: Главред, фото: 21 отдельная механизированная бригада, ОПУ

Главное из заявления президента:

  • Операция ВСУ в Курской области продолжается
  • Армия РФ накапливает силы вдоль восточной границы Украины
  • В Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем

Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

В частности, он рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.

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"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", - отметил президент.

По его словам, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине, окружения ВСУ нет.

Кроме того, Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.

"Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать", - подчеркнул он.

Глава государства считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.

"Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", - подытожил он.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Как сообщал Главред, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.

Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупационные войска использовали замерзшую реку Оскол для переброски части сил, а сейчас пытаются докидывать войска с помощью малых плавсредств.

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Кто такой Александр Сырский

Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.

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