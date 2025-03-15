РФ стягивает силы вдоль границы с Украиной и готовит серьезный удар - Зеленский

Главное из заявления президента:
- Операция ВСУ в Курской области продолжается
- Армия РФ накапливает силы вдоль восточной границы Украины
- В Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем
Окружения украинских войск в Курской области нет. Ситуацию на Покровском направлении стабилизировали. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.
В частности, он рассказал, что главнокомандующий ВСУ Александр Сырский доложил о ситуации на фронте.
"Операция наших сил в определенных районах Курской области продолжается. Подразделения выполняют задачи именно так, как это нужно. Благодаря украинским силам на Курщине было оттянуто значительное количество российских сил с других направлений", - отметил президент.
По его словам, украинские войска продолжают сдерживать соответствующие группировки России и Северной Кореи на Курщине, окружения ВСУ нет.
Кроме того, Зеленский сообщил о накоплении войск РФ вдоль восточной границы Украины.
"Это свидетельствует о желании нанести удар по нашей Сумской области. Мы это понимаем и будем противодействовать. Хотелось бы, чтобы и все партнеры понимали, что именно планирует Путин, к чему готовится и что именно будет игнорировать", - подчеркнул он.
Глава государства считает, что накопление российских сил свидетельствует о том, что в Москве собираются игнорировать дипломатию и в дальнейшем.
"Затягивание войны Россией очевидно. Мы готовы предоставить партнерам всю реальную информацию о ситуации на фронте, в Курской области и вдоль границы", - подытожил он.
Ситуация на фронте - последние новости Украины
Как сообщал Главред, военный аналитик, сопредседатель общественной инициативы "Правое дело" Дмитрий Снегирев заявил, что Силы обороны Украины могут выйти из Курской области в рамках соглашения в обмен на возвращение части оккупированных Россией территорий.
Спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко говорил, что украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений.
Спикер оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" майор Виктор Трегубов заявил, что российские оккупационные войска использовали замерзшую реку Оскол для переброски части сил, а сейчас пытаются докидывать войска с помощью малых плавсредств.
Читайте также:
- ВСУ нашли способ замедлить продвижение россиян в Курской области - ISW
- Окружение 10 000 военных ВСУ: Forbes поставило точку в ситуации возле Курска
- ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного
Кто такой Александр Сырский
Сырский Александр - главнокомандующий Вооруженных Сил Украины с 8 февраля 2024 года, командующий Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины (2019-2024), командующий Объединенного оперативного штаба ВСУ (2019), генерал-полковник. Герой Украины (2022), пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред