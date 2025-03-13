Россияне пытаются вытеснить ВСУ с Курщины: детали от ГПСУ

Попытки врага прорвать российско-украинскую границу не фиксируются.

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Ситуация в Курской области / коллаж: Главред, фото: 38 отдельная бригада морской пехоты, deepstatemap.live

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Оккупанты хотят вытеснить ВСУ из Курской области

Там происходят десятки боевых столкновений

Украинские военнослужащие продолжают выполнение задач в рамках Курской операции. Ежедневно на этом участке фронта происходят десятки боевых столкновений. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телеканала Мы - Украина.

По его словам, российская оккупационная армия пытается вытеснить украинскую армию с территории Курской области.

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Также представитель ГПСУ отметил, что в целом на этом участке не фиксируются попытки врага прорвать российско-украинскую границу.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечал, что враг продолжает давить, это практически десятки боевых столкновений. Враг пытается вытеснить наши силы из Курской области", - подчеркнул Демченко.

Ситуация в Курской области - последние новости

Как сообщал Главред, издание Forbes писало, что украинские военные, вероятно, покидают Курскую область на фоне наступления российских сил.

Секретарь комитета Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко заявил, что украинские военные начали выходить из Курской области РФ. Однако пока речь не идет о полном выходе наших бойцов.

В то же время, в свежем отчете Института изучения войны сообщается, что армия РФ захватила Суджу в Курской области и ведет боевые действия с ВСУ в приграничных селах Сумской области. Не исключено, что оккупанты попытаются создать буферную зону вблизи российско-украинской границы.

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Что такое ГПСУ? Государственная пограничная служба Украины (ГПСУ) - правоохранительный орган специального назначения, на который возлагаются задачи по обеспечению неприкосновенности государственной границы Украины и охраны суверенных прав Украины в ее исключительной (морской) экономической зоне, пишет Википедия.

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