ВСУ остановили оккупантов на подступах к важному городу: детали от военного

ВСУ начали локальные контратаки на фронте.

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Ситуация возле Покровска / коллаж: Главред, фото: Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада, Минобороны РФ

Кратко:

ВСУ остановили россиян возле Покровска

Ситуация на этом направлении улучшилась

Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка

Украинские военные остановили армию страны-агрессора России на подступах к Покровску. Об этом в рассказал военнослужащий 68-й егерской бригады с позывным Гусь в эфире Киев24.

По его словам, оперативная ситуация на этом направлении стабилизировалась.

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"Стабилизировалась ситуация на направлении. Я, конечно, могу говорить о зоне ответственности своей бригады. Скажу, что врага на подступах к Покровску мы остановили. Он не идет дальше. Какие-то вражеские атаки на отдельные позиции идут не первый месяц, безуспешные", - подчеркнул он.

Военный добавил, что в последнее время ВСУ начали локальные контратаки на соответствующем направлении фронта. Враг отброшен от трассы Покровск-Константиновка, которую оккупанты хотели взять под контроль.

Покровск / Инфографика: Главред

Ситуация на фронте - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, в ОСУВ "Хортица" заявляли, что армия страны-агрессора России ведет наступательные действия на Покровском направлении в районе населенных пунктов Елизаветовка, Луч, Новоалександровка, Надиевка, Преображенка, Андреевка, Даченское, Котлино и Улакла.

В статье Forbes говорится, что армия страны-агрессора России вернула значительную территорию Курской области, в результате чего украинским военным пришлось отступать. Однако эта ситуация не указывает на слабость ВСУ, ведь на других участках фронта враг терпит неудачи.

Кроме того, российские войска предприняли очередную попытку прорыва обороны ВСУ в районе Купянска, однако все атаки были отбиты.

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Покровск - что о нем известно Покровск (до 2016 года - Красноармейск) - город в Донецкой области Украины, административный центр Покровского района и Покровской городской общины. Центр Покровской агломерации. До начала боевых действий в Покровске проживало около 60 тысяч человек. Покровское направление остается одним из самых горячих участков фронта. Покровск является важным транспортным узлом. Он расположен на главной дороге, которая служит маршрутом снабжения других удерживаемых Украиной форпостов, таких как Часов Яр и Константиновка в Донецкой области.

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