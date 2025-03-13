РФ не удастся использовать Покровск, как аргумент во время переговоров - эксперт

ВСУ продолжают успешно контратаковать вражеские силы в Покровском районе.

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Оккупантам не удается захватить Покровск / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, скрин с с DeepState

Что сказал Варченко:

Ситуация на Покровском направлении полностью стабилизирована

РФ перебросила из Покровского на Курское направление все боеспособные подразделения

Контратаки ВСУ возле Покровска продолжаются

Оккупационные войска страны-агрессора России в течение длительного времени продвигались на Покровском направлении, однако на сегодня ситуация там стабилизировалась.

Об этом в эфире телеканала FREEДОМ рассказал эксперт по вопросам национальной безопасности, военнослужащий ВСУ Иван Варченко. По его словам, ситуация возле Покровска изменилась из-за того, что командование РФ перебросило на Курское направление все "более-менее боеспособное".

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Покровск / Инфографика: Главред

"Боеспособность отдельных российских подразделений или серьезно уменьшена, или уничтожена. Поэтому они вынуждены смириться с тем, что им не удастся воспользоваться Покровском как аргументом, в том числе в тех переговорных процессах, в которых хотели бы принять участие как победители. Но, как видим, им это не удается. Они топчутся вокруг этого украинского города", - отметил он.

В то же время украинские военные наносят противнику контрудары, в результате которых удается возвращать некоторые территории возле Покровска.

Ситуация на Покровском направлении - последние новости

Ранее стало известно, что российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении. Кроме того, у врага есть трудности с ротацией, эвакуацией тяжелораненых, боеприпасами, медикаментами и продовольствием.

Напомним, Главред писал, что по информации военно-политического аналитика Дмитрия Снегирева, на Покровском направлении Силы обороны Украины добились значительных тактических успехов по нескольким направлениям одновременно.

Впоследствии начальник пресс-службы бригады Червона Калина Национальной гвардии Николай Коваль сообщил, что российские оккупанты вынуждены были снизить количество штурмов, однако по-прежнему прибегают к попыткам продвижения на Покровском направлении.

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Кто такой Иван Варченко? Иван Григорьевич Варченко (род. 25 июня 1974, г. Харьков) - украинский политический и общественный деятель, и.о. заместителя председателя Харьковской облгосадминистрации (с 2014), депутат Харьковского областного совета (с 2010), председатель Харьковской областной организации партии "Реформы и порядок" (2001-2013), один из организаторов и член координационного совета Харьковского Евромайдана. Советник Министра внутренних дел (2015), пишет Википедия.

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