У РФ большие проблемы на ключевом направлении: враг теряет инициативу на фронте

Кратко:
- У россиян проблемы с логистикой под Покровском
- Силы обороны Украины перехватили инициативу на Покровском направлении
- Ситуация на юге Донецкой области остается напряженной
Российские оккупанты имеют проблемы с логистикой на Покровском направлении. Кроме того, у врага есть трудности с ротацией, эвакуацией тяжелораненых, боеприпасами, медикаментами и продовольствием. Об этом сообщили в DeepState.
Аналитики отметили, что в последнее время количество штурмовых действий существенно упало, а Силы обороны Украины перехватили инициативу на этом участке фронта.
"Это продуманные тактические восстановления, которые влияют на ситуацию и процесс вовлеченности сил со стороны врага. Сейчас оккупанты в основном накапливают или уже проводят штурмовые действия, чтобы восстановить свои утраченные позиции, в то время, как ВСУ этим пользуются и продолжают улучшать свое положение", - говорится в сообщении.
В отличие от района Покровска, ситуация на юге Донецкой области остается напряженной.
Аналитики написали, что в районе Курахово россияне сосредотачивают силы, готовя наступательные действия. Основные бои продолжаются возле Андреевки, Константинополя и Улаклов.
В районе Великой Новоселки оккупанты продолжают наступление после захвата Новоочеретоватого, Скудного и Бурлацкого.
Ситуация на Покровском направлении - последние новости
Как писал Главред, в ходе штурмовых восстановительных действий, десантники 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады ДШВ зачистили населенный пункт Котлино. Они выбили врага за пределы села и не дали ему закрепиться. Известно, что расстояние от села до трассы составляло всего 6 километров, а до Днепропетровской области - 4,6 километра.
Недавно военно-политический эксперт Дмитрий Снегирев заявил, что с июля 2024 года, около 150 тыс. военнослужащих потеряла российская армия на Покровском направлении. Сейчас на этом участке фронта украинским защитникам удалось стабилизировать ситуацию.
Ранее представитель оперативно-стратегической группировки Хортица Виктор Трегубов сообщал, российские оккупационные войска на Покровском направлении пытаются развить наступление, используя преимущество в численности личного состава. Продолжаются тяжелые бои.
Другие новости:
- Украина и США пришли к согласию по ископаемым: основные положения соглашения
- Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление
- Включены гарантии безопасности: Зеленский раскрыл детали соглашения с США
Что такое DeepState?
DeepStateMap.Live - интерактивная онлайн карта боевых действий в Украине, которая дает возможность следить за изменениями линии фронта и ходом военных действий российско-украинской войны, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред