Остановка боев по линии соприкосновения: Лавров сделал циничное заявление

РФ против размещения европейских миротворческих сил в Украине после прекращения огня.

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Лавров высказался об остановке боевых действий / коллаж: Главред, фото: МИД РФ, Александр Бондарь 21 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Лавров исключил возможность остановки боевых действий по линии соприкосновения

По его словам, на украинских территориях якобы очень много российских людей

Министр иностранных дел страны-агрессора России Сергей Лавров исключил возможность остановки боевых действий против Украины по линии соприкосновения. Об этом пишут росСМИ, передает ТСН.

По его словам это противоречит конституции.

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"Некоторые говорят, вот были идеи, давайте оставим линию соприкосновения - это российская, а это украинская. Во-первых, такого не будет, у нас есть Конституция, основанная на волеизъявлении людей", - утверждает Лавров.

Он также сделал пропагандистское заявление, в котором сказал: "То, что останется от Украины, тоже должно быть освобождено от расистских законов".

Министр аргументировал это тем, что на украинских территориях якобы очень много русских людей.

Кроме того, он добавил, что РФ против размещения европейских миротворческих сил в Украине после прекращения огня.

"Мы никаких вариантов не можем рассматривать в этом качестве. Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами прежде всего Францией, а также англичанами нацелен на то, чтобы этот конфликт разогревать и дальше и пресекать любые попытки успокоить его", - заявил Лавров.

Заявления Лаврова о войне - что известно

Напомним, как сообщал Главред, во время переговоров между США и Россией в Саудовской Аравии министр иностранных дел РФ Сергей Лавров оправдывал полномасштабное вторжение России, перекладывая ответственность за войну на Украину и Запад.

Он также заявлял, что Москва, мол, не собирается отдавать Украине захваченные территории.

Кроме того, Лавров повторил требование России, чтобы Украина отказалась от своего права на суверенитет и территориальную целостность как предпосылку для начала мирных переговоров.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В 2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал должность председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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