Лавров "нарывается" на гнев США: между Трампом и Путиным растут противоречия

О чем пишет Bloomberg:
- РФ сомневается в намерениях США и не спешит идти на компромисс
- Заявления Лаврова и Уиткоффа подчеркивают противоречия
Несмотря на заявления Кремля о готовности к переговорам, Россия может намеренно затягивать процесс, что вызывает беспокойство у США. Такое видение нынешней ситуации высказывает Bloomberg.
По данным издания, противоречия между сторонами стали еще более очевидными после резких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.
Во время визита в Турцию Лавров заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия только после достижения "устойчивого результата, который устроит Москву". В то же время Уиткофф в комментарии CBS подчеркнул, что Вашингтон рассматривает временное перемирие как первый шаг к урегулированию конфликта.
В то же время администрация Трампа ранее заявляла о намерении добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, однако, по информации Bloomberg, в Кремле относятся к этой инициативе настороженно.
Дело в том, что российские власти не до конца понимают стратегию Белого дома и подозревают возможные ловушки. Несмотря на определенный оптимизм относительно изменения риторики Вашингтона, энтузиазма это в Москве не вызвало, пишет издание.
"Мы не видим решения украинского кризиса", - заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.
Напряжение в переговорах проявилось и во время недавней встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Американская сторона предложила размещение европейских войск в качестве гарантии безопасности Украины, однако Кремль категорически выступает против любого присутствия НАТО.
Эти глубокие разногласия, по данным Bloomberg, уменьшают шансы на быстрое достижение компромисса.
Переговоры РФ и США - последние новости
Напомним, как сообщал Главред, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и РФ. Обсуждения длились около 4,5 часов и, по данным Москвы, прошли неплохо.
Кроме этого, у Путина раскрыли главную цель обсуждений с США в Саудовской Аравии. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны договаривались, как "начинать переговоры по Украине".
В то же время в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах. Аналитики убеждены, что сейчас Путин пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических побед для России.
Больше важных новостей:
- "Прорыв на любом участке": когда Путин снова прикажет пойти на города Украины
- Долг в платежке, которого нет: что делать, если за газ насчитали больше
- До 54 000 грн помощи: кто из украинцев может получить выплаты уже в феврале
Издание Bloomberg
Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред