Лавров "нарывается" на гнев США: между Трампом и Путиным растут противоречия

Российские власти не до конца понимают стратегию Белого дома и подозревают возможные ловушки, отмечает Bloomberg.

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Кремль избегает конкретных договоренностей / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, пресс-служба президента России

О чем пишет Bloomberg:

РФ сомневается в намерениях США и не спешит идти на компромисс

Заявления Лаврова и Уиткоффа подчеркивают противоречия

Несмотря на заявления Кремля о готовности к переговорам, Россия может намеренно затягивать процесс, что вызывает беспокойство у США. Такое видение нынешней ситуации высказывает Bloomberg.

По данным издания, противоречия между сторонами стали еще более очевидными после резких заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова и спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа.

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Во время визита в Турцию Лавров заявил, что Россия согласна прекратить боевые действия только после достижения "устойчивого результата, который устроит Москву". В то же время Уиткофф в комментарии CBS подчеркнул, что Вашингтон рассматривает временное перемирие как первый шаг к урегулированию конфликта.

В то же время администрация Трампа ранее заявляла о намерении добиться прекращения огня в Украине до Пасхи, однако, по информации Bloomberg, в Кремле относятся к этой инициативе настороженно.

Дело в том, что российские власти не до конца понимают стратегию Белого дома и подозревают возможные ловушки. Несмотря на определенный оптимизм относительно изменения риторики Вашингтона, энтузиазма это в Москве не вызвало, пишет издание.

"Мы не видим решения украинского кризиса", - заявил близкий к Кремлю политолог Сергей Марков.

Напряжение в переговорах проявилось и во время недавней встречи делегаций РФ и США в Саудовской Аравии. Американская сторона предложила размещение европейских войск в качестве гарантии безопасности Украины, однако Кремль категорически выступает против любого присутствия НАТО.

Эти глубокие разногласия, по данным Bloomberg, уменьшают шансы на быстрое достижение компромисса.

Переговоры РФ и США - последние новости

Напомним, как сообщал Главред, 18 февраля в Саудовской Аравии состоялись переговоры США и РФ. Обсуждения длились около 4,5 часов и, по данным Москвы, прошли неплохо.

Кроме этого, у Путина раскрыли главную цель обсуждений с США в Саудовской Аравии. Как отметил помощник российского президента Юрий Ушаков, стороны договаривались, как "начинать переговоры по Украине".

В то же время в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах. Аналитики убеждены, что сейчас Путин пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических побед для России.

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Издание Bloomberg Bloomberg - американская компания (партнерство с ограниченной ответственностью), провайдер финансовой информации. Один из двух ведущих мировых поставщиков финансовой информации для профессиональных участников финансовых рынков, пишет Википедия.

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