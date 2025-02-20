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"Выжать" уступки: в ISW объяснили, готов ли Кремль сдать назад в переговорах

Даяна Швец
20 февраля 2025, 08:48
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Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий.
Путин, Трамп
Путин меняет тактику переговоров с США / Коллаж: Главред, фото: сайт президента РФ

Что говорят аналитики ISW:

  • Путин стремится сделать переговорную группу РФ максимально эффективной для получения уступок
  • Кремль хочет вернуть 6 миллиардов долларов, замороженных в США
  • Трамп хочет достичь долговременного мира, приемлемого для всех сторон

Владимир Путин стремится сделать российскую делегацию на переговорах с США максимально эффективной, чтобы достичь для России самых выгодных условий. Такое мнение высказали аналитики Института изучения войны (ISW).

"По сообщениям, Путин пытается оптимизировать российскую делегацию на переговорах, чтобы она была наиболее эффективной с конкретными лицами, которых Соединенные Штаты выбирают для своей переговорной делегации, вероятно, пытаясь получить максимум уступок от Соединенных Штатов", - пишут аналитики ISW.

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что назначение российского переговорщика состоится после того, как США определятся со своим представителем.

По данным издания Meduza, США первыми сформировали свою делегацию для переговоров в Саудовской Аравии, а Россия пыталась подобрать участников, которые соответствовали бы американским чиновникам.

The Moscow Times, ссылаясь на дипломатические источники, сообщает, что Кремль стремится вернуть доступ к замороженным резервам Центрального банка России в США на сумму около 6 миллиардов долларов.

Источники отмечают, что на переговорах в Саудовской Аравии российская сторона настаивала на восстановлении полноценного функционирования дипломатических миссий обеих стран и возвращении конфискованного российского имущества в США, которое, по заявлениям американских властей, использовалось в шпионских целях.

Государственный секретарь США Марко Рубио подтвердил, что Вашингтон и Москва договорились о возобновлении работы дипломатических представительств.

"Похоже, Кремль пытается подтолкнуть Соединенные Штаты к принятию экономических и дипломатических условий, которые не связаны с войной в Украине, возможно, в обмен на уступки Украины и Запада, которые связаны с войной. Принятие Соединенными Штатами этих экономических и дипломатических условий - без требования каких-либо российских уступок в отношении Украины взамен - даст Соединенным Штатам рычаги влияния, необходимые для достижения заявленной президентом США Дональдом Трампом цели - достижения длительного и прочного мира, который принесет пользу Соединенным Штатам и Украине", - отмечает ISW.

Новая Дональд Трамп инфографика
Дональд Трамп / Инфографика: Главред

Рубио и советник по национальной безопасности Майкл Волтц 18 февраля подтвердили, что позиция Дональда Трампа по завершению войны в Украине остается неизменной: конфликт должен быть решен "справедливым, долговременным, устойчивым и приемлемым для всех вовлеченных сторон".

Позже Рубио добавил, что уступки должны быть со всех сторон, чтобы достичь завершения войны. Он подчеркнул, что конфликт закончится только тогда, когда все стороны, в частности Украина, Россия и европейские партнеры США, достигнут согласия относительно условий его завершения.

На вопрос о готовности России к мирному урегулированию после переговоров в Саудовской Аравии, Рубио ответил, что Москва демонстрирует намерения начать серьезный процесс согласования механизма прекращения войны, но результат будет зависеть от позиции всех вовлеченных сторон.

Контакты России и США - что известно

Как сообщал Главред со ссылкой на эксперта Владимира Горбача, Трамп и Путин хотят поделить мир на двоих. По его словам, пошел процесс регионализации и фрагментации глобального пространства на куски.

По данным Politico, Трамп и Путин объединились для уничтожения Европы. Издание подчеркивает, что трансатлантический альянс разрушается, зато формируется союз между США и РФ.

В свою очередь Европа раскритиковала последние заявления и действия американского президента Дональда Трампа и поддержала Украину. Впоследствии президент Владимир Зеленский поблагодарил всех европейских лидеров за поддержку.

Больше важных новостей о Трампе:

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.

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