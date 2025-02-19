'Келлог уже в Киеве': Зеленский сказал, когда проведет встречу с посланником Трампа

Келлог встретился с главнокомандующим ВСУ Сырским, руководителями разведки и спецслужб, главой ОП Ермаком.

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Зеленский готовится к переговорам с Келлогом / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, скриншот из видео

Главное из обращения Зеленского:

Келлог прибыл в Киев и провел ряд встреч

Переговоры Зеленского и Келлога состоятся 20 февраля

Для Украины важно, чтобы работа с США была конструктивной

Спецпредставитель президента США Дональда Трампа по вопросам Украины и России Кит Келлог прибыл в Киев. Встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится 20 февраля. Об этом глава государства сообщил в вечернем видеообращении.

Зеленский отметил, что провел ряд стратегических встреч с военным командованием, руководством разведки и чиновниками накануне запланированных переговоров с Келлогом.

видео дня

"Сегодня много работы было с новыми заказами для нашей армии. Это наше внутреннее производство - мы прорабатываем новые контракты. И политический момент - много встреч, совещаний сегодня: командование армии, разведка, министры - для подготовки к переговорам с представителем Президента Соединенных Штатов Америки - генерал Келлог уже в Киеве", - рассказал президент.

По его словам, Келлог уже провел встречи с главнокомандующим ВСУ Александром Сирским, руководителями украинских разведывательных структур, спецслужб и главой Офиса президента Андреем Ермаком. В четверг, 20 февраля, Зеленский лично встретится с Китом Келлогом для обсуждения актуальных вопросов безопасности и поддержки Украины.

"Для нас очень важно, чтобы встреча и вообще работа с Америкой была конструктивной. Вместе с Америкой и Европой мир может быть надежным, и это является нашей целью. И главное - чтобы это было не только нашей целью, а общей с партнерами", - подчеркнул он.

Президент Украины заявил, что его приоритетом является достижение справедливого мира при поддержке США и Европы. Важность этого вопроса особенно резонирует накануне третьей годовщины полномасштабного вторжения РФ.

"Я уверен, завершим, и надежным миром. И так, чтобы Россия не смогла прийти в Украину еще раз, и чтобы вернулись украинцы из российского плена, и чтобы у Украины было будущее. Это нормальное желание каждой нации", - добавил Зеленский.

Смотрите видеообращение президента Украины:

Видеообращение Зеленского / Фото: скриншот

Кроме этого, Зеленский провел ряд важных переговоров с международными партнерами. В частности, состоялся разговор с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, в котором стороны обсудили текущую ситуацию и дальнейшие шаги Альянса в поддержке Украины.

"Говорил сегодня с Генсеком НАТО Рютте. И о том, что уже произошло, и о том, что может произойти в ближайшее время. Благодарен за советы, поддержку и, конечно, ценим все, что делает для нас Генсек", - отметил президент.

Также состоялся конструктивный разговор с американским сенатором Линдси Грэмом, которого Зеленский назвал надежным другом Украины. А президент Франции Эммануэль Макрон проинформировал украинского президента о новых контактах и новых договоренностях с партнерами.

Критика в сторону Зеленского - что известно

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что в Украине необходимо провести президентские выборы, намекая, что это может стать одним из условий для ее участия в мирных переговорах. Кроме этого, он утверждал, что рейтинг поддержки Владимира Зеленского якобы упал до 4%.

Президент Украины отверг эти утверждения, назвав их частью российской информационной кампании. Он отметил, что по данным КМИС, уровень доверия к нему составляет 57%.

Затем Трамп раскритиковал Зеленского за то, что тот не объявляет выборы во время войны и назвал его "диктатором".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс призвал президента Украины воздержаться от критики Дональда Трампа, так как это лишь ухудшит отношения между Киевом и Вашингтоном. В то же время советник Трампа Майк Волц раскритиковал реакцию Киева на предложения США по инвестициям в добычу полезных ископаемых.

Как сообщал Главред, политики Германии, Финляндии, Норвегии, Чехии и Великобритании осудили заявления Дональда Трампа о якобы "диктатуре" в Украине и выразили поддержку Владимиру Зеленскому.

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Кто такой Кит Кэллог? Кит Келлог - американский государственный служащий, генерал-лейтенант в отставке. В период первого президентства Дональда Трампа отвечал за вопросы оборонной политики, был ответственным секретарем Совета по национальной безопасности США, а в период с 13 по 20 февраля 2017 года исполнял обязанности советника американского президента по национальной безопасности (после отставки Майкла Флинна). Ветеран Вооруженных сил США, бывший десантник. Участник американских военных операций во Вьетнаме, Гренаде (1983) и Ираке - Щит пустыни и Буря в пустыне (1990-1991), пишет Википедия. 3 февраля 2025 года назначен специальным представителем Соединенных Штатов по Украине и России. В СМИ Келлога называют "автором мирного плана Трампа" для завершения войны РФ против Украины. Журналисты неоднократно писали, что этот план может предусматривать сохранение контроля России над оккупированными украинскими территориями и фактическое замораживание войны.

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