Лавров разразился циничным заявлением по территориальным уступкам Украине

Россия выступает против участия Европы в переговорах по Украине.

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Лавров "отверг" территориальные уступки Украине / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, УНИАН

Главное из заявления Лаврова:

Россия против территориальных уступок Украине

Россия не подерживает участие Европы в переговорах по Украине

Министр иностранных дел страны-оккупанта России Сергей Лавров заявил, что Москва, мол, не собирается отдавать Украине захваченные территории.

Как сообщают пропагандисты РИА Новости, во время пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Сербии Марко Джуричем он обвинил Украину в военных преступлениях.

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"Украинские Вооруженные силы действуют еще хуже, чем гитлеровские убийцы. Посмотрите, какие зверства они совершают на территориях, и вы хотите, чтобы даже мысль какая-то была на переговорах об урегулировании относительно того, что какими-то территориями нужно еще уступить? Уступить как, с людьми российскими или без людей, с одними полезными ископаемыми?" – сказал так называемый российский дипломат. Никаких доказательств своим словам он не привел.

Россия "против" участия Европы в переговорах по Украине

По словам главы МИД РФ, он примет участие в американо-российских переговорах в Эр-Рияде, которые состоятся 18 февраля. При этом Москва "против" подключения к переговорному процессу Европы.

"Философия европейцев никуда не делась, поэтому я не знаю, что им делать за столом переговоров. Если они будут вот так выцеживать какие-то лукавые идеи о заморозке конфликта, а сами по обычаю своему, своей моралью и своими привычками будут подразумевать продолжение войны, то зачем их туда приглашать", - выдумал Сергей Лавров.

Территориальные уступки и завершение войны – что об этом известно:

Как сообщал Главред, президент Владимир Зеленский заявил, что Украина никогда юридически не признает принадлежность оккупированных территорий агрессору России. По его словам, Киев может согласиться на соглашение, которое предусматривает условие возвращения захваченных территорий исключительно дипломатией в обмен на вступление в НАТО.

Вероятно, Украина не вернется к границам 1991 года, считает спецпредставитель США по завершению российско-украинской войны Кит Келлог. Согласно его заявлению, Киеву не обязательно признавать захваченные земли "территориями России".

Россия тоже должна будет пойти на территориальные уступки, отметил Кит Келлог. Также Штаты могут потребовать от Кремля ограничений в применении войск или сокращения численности российской армии.

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Кто такой Сергей Лавров? Сергей Викторович Лавров - российский государственный и политический деятель. Министр иностранных дел России с 9 марта 2004 года. С 1972 года работал в системе МИД СССР и России. В 1994-2004 годах - постоянный представитель РФ при ООН и представитель РФ в Совете безопасности ООН. В2006 году вошел в состав федерального оперативного штаба Национального антитеррористического комитета России, тогда же в течение полугода занимал пост председателя комитета министров Совета Европы. С 2022 года после российского вторжения в Украину находится под персональными санкциями Евросоюза, США, Великобритании, Канады, Австралии и Японии.

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