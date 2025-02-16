'Это очень понятно': Зеленский назвал условие отказа от оккупированных территорий

США предлагают Украине признать потерю территорий, однако президент Зеленский отверг такую возможность.

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Зеленский готов обсудить отказ от оккупированных территорий в обмен на членство в НАТО / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Ключевые тезисы Зеленского:

Украина никогда не признает оккупированные территории российскими

Возможна сделка, по которой Украина вступит в НАТО и вернет территории дипломатией

Украина юридически не признает оккупированные территории российскими и никогда этого не сделает. В то же время Киев может отказаться от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина вступит в НАТО и переговорами вернет утраченные земли. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью NBC News.

Во время выступления в штаб-квартире НАТО в Брюсселе министр обороны США Пит Хегсета заявил, что Украине нужно признать невозможность возвращения территорий, которые Россия захватила с 2014 года. По его мнению, возвращение Украины к границам 2014 года является "нереальной целью".

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Президент США Дональд Трамп после разговора с Путиным повторил этот нарратив, отметив, что Россия "воевала за эту землю" и "понесла большие потери". В свою очередь президент Зеленский решительно отверг такие заявления и подчеркнул, что украинское законодательство не позволяет признавать территории, оккупированные Россией, ее собственностью.

"В судебном порядке мы не будем признавать... нашу оккупированную территорию территорией России. Мы никогда этого не сделаем", - сказал он.

В то же время Зеленский признал, что готов обсудить отказ от оккупированных территорий в рамках дипломатического соглашения, согласно которому Украина станет членом НАТО.

"Да, мы должны вернуть их (оккупированные РФ территории - Главред) дипломатическим путем. Да, мы можем. Если мы в НАТО, то понятно, почему дипломатическим путем, это очень понятно", - подчеркнул он, добавив, что главным приоритетом для него является "не потерять людей".

Также президент отметил, что Украина может победить в войне военным путем. Впрочем, без поддержки партнеров это будет более долгий и трудный путь.

"Конечно, да. Но это много потерь. Мы понимаем, насколько большие. Я думаю, что это слишком. И я не уверен, что с такой скоростью. Если наши партнеры не помогут, не поддержат, будет трудно. Это будет долго. Дольше, чем может быть", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, в будущем Украина будет искать "хороший, дипломатический" путь возвращения своих территорий, но "люди сегодня важнее всего".

План победы / Инфографика: Главред

Планы Трампа по завершению войны - главное

Как сообщал Главред, в Саудовской Аравии в ближайшие дни состоятся переговоры между официальными представителями США и России. Целью переговоров является подготовка саммита с участием Дональда Трампа, Владимира Путина и Владимира Зеленского для поиска путей завершения войны.

Руководитель ОП Андрей Ермак отметил, что Украина четко очертила красные линии в переговорах с США и ЕС. Он также опроверг слухи о встречах с россиянами и подчеркнул, что никакие решения без Украины не будут приняты.

Кроме этого, по данным The Telegraph, так называемый "мирный план" Дональда Трампа предусматривает передачу 20% территории Украины России в обмен на "гарантии мира" от Путина. США и НАТО не обязаны будут защищать Украину в случае нового нападения.

Европейских лидеров шокировало, что Трамп и Путин договариваются без консультаций с союзниками. Зеленский считает, что такой сценарий неприемлем.

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Что известно о NBC News? NBC News - новостной телевизионный канал США, принадлежащий National Broadcasting Company (NBC). Он начал свою работу 21 февраля 1940 года. К торговым маркам NBC News относятся NBCNews.com, msnbc.com, TODAY.com, NBCPolitics.com, NBC Nightly News, Meet the Press, Dateline, Breaking News и Newsvine, пишет Википедия.

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