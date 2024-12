Полная капитуляция и отказ от территорий: в ISW назвали цель заявления Лаврова

Ключевые тезисы:

Российский диктатор Владимир Путин постоянно говорит об открытости к переговорам о завершении войны в Украине. Однако, это лишь попытка выставить Киев недоговорным, а заявления главы Кремля четко свидетельствуют о том, что в России даже и не думают о мире. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Там напомнили, что недавно в свет вышло интервью главы МИД России Сергея Лаврова. В нем чиновник заявил, что Москва не будет участвовать в саммитах мира ни в одном формате. Такую позицию он объяснил тем, что, якобы, Украина желает присутствия россиян на мероприятии, чтобы выставить им ультиматум.

Также Лавров повторил требование России, чтобы Украина отказалась от своего права на суверенитет и территориальную целостность как предпосылку для начала мирных переговоров.

Он также подчеркнул, что Москва не будет участвовать ни в каких переговорах о прекращении войны в Украине, если Киев не откажется от задачи вернуть свою территорию к международно признанным границам 1991 года, которое Лавров назвал "ультиматумом".

В ISW добавили, что Москва хочет заставить Запад давить на Украину, чтобы та пошла на территориальные уступки в пользу России. В то же время, страна-агрессор не заинтересована в добросовестных переговорах с Украиной и будет продолжать добиваться её полной капитуляции.

Напомним, как сообщал Главред, Лавров заявил, что Россию не устраивают вероятные инициативы команды избранного президента США Дональда Трампа, согласно которым якобы предлагается отложить вступление Украины в НАТО на 20 лет и разместить миротворцев ЕС и Британии на территории украинского государства.

Также, по его словам, Россия не планирует участвовать во втором саммите мира, даже если получит приглашение.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко считает, что заявления Лаврова четко указывают на то, что страна-агрессор Россия все больше демонстрирует нежелание завершать войну.

Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) - американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира расположена в Вашингтоне, округ Колумбия.

Сейчас ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в различных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пиши Википедия.