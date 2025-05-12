В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и 'набросились' на Запад

Представительница МИД России заявила, что инициатива Запада по 30-дневному прекращению огня не имеет целью завершение войны.

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Россия нашла "отговорку", чтобы не прекращать огонь с 12 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, kremlin.ru

Что сказала Захарова:

30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью мир

Запад якобы пытается дать Киеву передышку

Инициатива Запада по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью достижение мира, а лишь даст Киеву время на восстановление сил и продолжение войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут росСМИ.

Страны Запада настаивают, чтобы Россия согласилась на объявление 30-дневного перемирия в Украине, и поставили четкий дедлайн - 12 мая. Однако Кремль отказывается поддержать перемирие.

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По мнению Захаровой, инициатива Запада имеет исключительно военную цель: дать Вооруженным силам Украины время на "восстановление военного потенциала и продолжение противостояния с Россией". Такая риторика свидетельствует о нежелании РФ остановить боевые действия, даже временно.

Также представитель МИД РФ вспомнила встречу Зеленского с Путиным в 2019 году и заявила, что украинский президент тогда якобы "отказался утверждать предварительно согласованный документ".

Переговоры и прекращение огня - новости по теме

Как сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Однако он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах, но подчеркнул, что ожидает также полного и безусловного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров. Также он верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Кроме этого, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. В то же время он отверг давление со стороны Запада относительно 30-дневного прекращения огня, отметив, что язык ультиматумов для России неприемлем.

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Кто такая Мария Захарова Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ. Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины. Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

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