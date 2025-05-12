Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мир

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

Руслана Заклинская
12 мая 2025, 23:37обновлено 13 мая, 00:10
420
Представительница МИД России заявила, что инициатива Запада по 30-дневному прекращению огня не имеет целью завершение войны.
В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и 'набросились' на Запад
Россия нашла "отговорку", чтобы не прекращать огонь с 12 мая / Коллаж: Главред, фото: скриншот с YouTube, kremlin.ru

Что сказала Захарова:

  • 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью мир
  • Запад якобы пытается дать Киеву передышку

Инициатива Запада по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью достижение мира, а лишь даст Киеву время на восстановление сил и продолжение войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут росСМИ.

Страны Запада настаивают, чтобы Россия согласилась на объявление 30-дневного перемирия в Украине, и поставили четкий дедлайн - 12 мая. Однако Кремль отказывается поддержать перемирие.

видео дня

По мнению Захаровой, инициатива Запада имеет исключительно военную цель: дать Вооруженным силам Украины время на "восстановление военного потенциала и продолжение противостояния с Россией". Такая риторика свидетельствует о нежелании РФ остановить боевые действия, даже временно.

Также представитель МИД РФ вспомнила встречу Зеленского с Путиным в 2019 году и заявила, что украинский президент тогда якобы "отказался утверждать предварительно согласованный документ".

Переговоры и прекращение огня - новости по теме

Как сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Однако он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было начаться с 12 мая.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах, но подчеркнул, что ожидает также полного и безусловного прекращения огня.

Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров. Также он верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.

Кроме этого, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. В то же время он отверг давление со стороны Запада относительно 30-дневного прекращения огня, отметив, что язык ультиматумов для России неприемлем.

Читайте также:

Кто такая Мария Захарова

Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.

Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.

Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

режим прекращения огня Мария Захарова война России и Украины Тридцатидневное прекращение огня
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:37Мир
РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

22:39Мир
Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

22:00Война
Реклама

Популярное

Ещё
Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Людей призвали выносить одеяла и подушки на улицу: в чем причина

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

Гороскоп на сегодня 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Гороскоп на сегодня 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

Чем отличаются девушки: только ответят за 19 секунд

Чем отличаются девушки: только ответят за 19 секунд

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забыть

Последние новости

01:09

Авто тратит больше, чем надо: эксперт поделился советами, как сэкономить топливо

00:17

Брюссель согласовал дополнительное финансирование для Украины: СМИ раскрыли сумму

12 мая, понедельник
23:37

В РФ придумали циничную отговорку от 30-дневного перемирия и "набросились" на Запад

23:29

Звягель вернулся к своим корням: как менялось название города на протяжении вековВидео

22:39

РФ официально признали виновной в сбитии рейса MH17 в Донецкой области: что дальше

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
22:38

Мурат Налчаджиоглу показался на отдыхе со своей новой возлюбленной - детали

22:33

РФ готовит массированную атаку: эксперт предупредил об угрозе удара "Орешником"

22:13

Бен Аффлек ревнует бывшую девушку к Тому Крузу - детали

22:02

"Об этом никто не говорил": настоящая причина ДТП, в котором погибла Поплавская

Реклама
22:00

Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

21:31

Гербициды - эффективный способ борьбы с сорняками на огороде

21:28

Эрдоган провел переговоры с Зеленским и Путиным: что известно

21:03

Китай может заменить США в мирном процессе - к чему следует готовиться Украине

20:50

Неожиданные изменения цен на овощи и фрукты: чего ожидать покупателям на этой неделе

20:27

Знают единицы: что означают буквы S и B на рычаге переключения передач в авто

20:08

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ сказали, где перекрыто движение

19:56

Рекордный кэшбэк от государства: какую сумму получили украинцы за март

19:47

Евровидение-2025: прогнозы букмекеров для Украины осторожно оптимистичны

19:40

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

19:35

АЭС проходят ремонты: эксперт объяснил, в каком случае свет могут выключать снова

Реклама
19:31

Не пожелтеет и вырастет большим: чем нужно подкормить чеснок в маеВидео

19:11

Умерла звезда фильмов "Бриллиантовая рука" и "Кавказская пленница"

19:10

Чего ожидать 15 мая?мнение

19:09

"Я буду в Турции": Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

19:07

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается

18:37

"Было предупреждение": ударит ли Россия Орешником по Украине в ближайшие дни

18:36

Как избавиться от березки: почему она опасна и как с ней эффективно бороться

18:35

Берлин меняет правила игры: что стоит за новой тактикой правительства

18:24

Жизель Бюндхен впервые показала третьего ребенка: "Величайший дар"

18:18

Доллар резко упал после взлета: новый курс валют на 13 мая

18:02

Задача по ПДД, которая под силу не всем: кто из водителей может повернутьВидео

17:51

Мошенничество с банковскими карточками: сумма убытков растет

17:50

Посуда тоже стареет: когда срочно нужно заменить сковородки и кастрюли

17:49

Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

17:31

То, как человек ест мороженое раскрывает его характер - психолог поделился секретомВидео

17:07

Потеряют форму и цвет: какие вещи нельзя сушить на веревке

16:49

Житомир - город воеводы и ржи: что скрывает название города

16:41

"Уже на днях": глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

16:36

"У Москвы есть время до вечера": Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине

16:33

"Язык ультиматумов неприемлем": в Кремле ответили Европе

Реклама
16:26

Путин игнорирует предложение Зеленского: в МИД анонсировали ответ на саботаж РФ

16:25

Как отмыть внутреннее стекло духовки: простое, но действенное домашнее средствоВидео

16:18

Разведение войск на 30 километров от фронта: назван реалистичный сценарий

15:55

В боях за Украину погиб криворожский комик и спецназовец "Азова"

15:53

Евровидение-2025: в каком полуфинале и когда выступит Украина

15:27

Почему молоко белое, если корова ест зеленую траву: знают даже не все взрослыеВидео

15:20

"С арматурой и молотовыми": РФ могут охватить массовые протесты, названо условиеВидео

15:17

Путин начинает раздражать Трампа, США готовят новый удар по РФ – Bloomberg

15:00

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

14:45

Берлин выдвинул ультиматум Путину: 12 часов на ответ - или санкции против РФ

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Поздравления
С днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подруге
Война с Россией
КрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в России
Лайфхаки и хитрости
АвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборка
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять