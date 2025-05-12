Что сказала Захарова:
- 30-дневное прекращение огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью мир
- Запад якобы пытается дать Киеву передышку
Инициатива Запада по 30-дневному прекращению огня между Россией и Украиной якобы не имеет целью достижение мира, а лишь даст Киеву время на восстановление сил и продолжение войны. Такое заявление сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова, пишут росСМИ.
Страны Запада настаивают, чтобы Россия согласилась на объявление 30-дневного перемирия в Украине, и поставили четкий дедлайн - 12 мая. Однако Кремль отказывается поддержать перемирие.
По мнению Захаровой, инициатива Запада имеет исключительно военную цель: дать Вооруженным силам Украины время на "восстановление военного потенциала и продолжение противостояния с Россией". Такая риторика свидетельствует о нежелании РФ остановить боевые действия, даже временно.
Также представитель МИД РФ вспомнила встречу Зеленского с Путиным в 2019 году и заявила, что украинский президент тогда якобы "отказался утверждать предварительно согласованный документ".
Переговоры и прекращение огня - новости по теме
Как сообщал Главред, 11 мая российский диктатор Владимир Путин объявил о готовности к прямым переговорам с Украиной 15 мая в Стамбуле. Однако он отказался поддержать предложенное Украиной 30-дневное прекращение огня, которое должно было начаться с 12 мая.
В ответ президент Украины Владимир Зеленский согласился принять участие в переговорах, но подчеркнул, что ожидает также полного и безусловного прекращения огня.
Президент США Дональд Трамп выразил надежду на положительный результат переговоров. Также он верит, что Россия согласится на 30-дневное прекращение огня.
Кроме этого, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. В то же время он отверг давление со стороны Запада относительно 30-дневного прекращения огня, отметив, что язык ультиматумов для России неприемлем.
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Кто такая Мария Захарова
Мария Захарова - директор Департамента информации и прессы МИД РФ.
Как центральная фигура правительственной пропаганды, она способствовала развертыванию российских войск в Украине. Поэтому она поддерживала действия и политику, которые подрывают территориальную целостность, суверенитет и независимость Украины.
Российская чиновница нередко фигурирует в международных скандалах из-за неумения вести адекватную дискуссию, а в пропагандистских кругах ее обвиняют в злоупотреблении алкоголем.
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