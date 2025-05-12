Почему молоко белое, если корова ест зеленую траву: знают даже не все взрослые

Все привыкли к тому, что молоко белого цвета, но почему так?

https://glavred.info/life/pochemu-moloko-beloe-esli-korova-est-zelenuyu-travu-znayut-dazhe-ne-vse-vzroslye-10663970.html Ссылка скопирована

Почему молоко имеет белый цвет / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему молоко всегда белое

Что влияет на цвет молока

Пожалуй, многие слышали о полезных свойствах молока. Этот продукт мы потребляем с детства. Кроме того, все привыкли, что молоко имеет белый цвет, но почему это так?

Главред решил разобраться, почему молоко имеет белый цвет.

Почему молоко белое, когда коровы едят зеленую траву

Как говорится в видео канала Bookingem на YouTube, основная причина белого цвета молока - белок казеин. Он создает в жидкости шарообразные частицы, которые и отвечают за цвет. Из-за этого продукты, потребляемые коровой, практически не влияют на цвет молока.

Кроме того, молоко появляется в организме животного благодаря синтезу и периоду лактации. Во время лактационного периода организм начинает собирать из крови все необходимые компоненты, в частности - казеин. Этот компонент и делает молоко белым.

Почему сыр желтый, а молоко белое

В то же время, желтый оттенок сыр приобретает в результате растворения бета-каротина. Данный провитамин является не только мощным антиоксидантом, но и хитрым пигментом, который переваривается вместе с травой в желудке коровы и "оседает" в молочных жирах. При процессе сыроварения он "прорывается" и окрашивает сыр в желтый цвет.

Признаки некачественного сыра / Инфографика: Главред

Почему у коровы белое молоко, а не зеленое - видео:

Читайте также:

Что известно о Bookingem? Bookingem - это научно-развлекательный канал на YouTube. В видео рассказывается об обычных вещах, явлениях и темах, которых нет в школьной программе. На данный канал уже подписалось более 3 тысяч пользователей.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред