Переговоры Зеленского и Путина и заявления Трампа: главные новости Украины (дайджест)

Новости Украины 12 мая по состоянию на 22:00: ключевые события дня, включая военную ситуацию, дипломатические заявления и важные внутренние решения.

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Главные новости Украины по состоянию на 22:00 12 мая / Коллаж Главред, фото: УНИАН, скриншоты из видео

Главные новости Украины по состоянию на 22:00. Подборка Главреда:

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия пытается манипулировать в вопросе дискуссий по 30-дневному перемирию, а также нарушить единство Украины, Европы и Соединенных Штатов.

В отчете ISW отмечается, что кремлевские чиновники в последнее время активизировали взаимодействие с западными медиа, пытаясь донести свои месседжи непосредственно до администрации президента Дональда Трампа и американской аудитории. В частности, они стремятся представить условия капитуляции Украины, предложенные Москвой, как якобы взвешенные и приемлемые.

видео дня

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Владимиру Путину встретиться лично для мирных мирных переговоров в Турции 15 мая. Таким образом, он перехватил у Путина инициативу и теперь оказывает давление на российского диктатора.

Как пишет The Guardian, поток предложений и ультиматумов свидетельствует о быстром развитии дипломатии вокруг конфликта, однако за риторикой неясно, насколько изменились фундаментальные позиции двух сторон.

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак прокомментировал возможность начала переговоров с Россией без предварительного прекращения боевых действий.

Как подчеркнул он в интервью РБК-Украина, ключевым моментом в этом вопросе является слово "если", ведь Украина уже сталкивалась с подобными ситуациями в прошлом и хорошо понимает, к чему может привести участие в переговорах без режима тишины.

"Это уже поражение Путина": нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля

Российский диктатор Владимир Путин боится того, что западные политики демонстрируют единство и решительность в вопросе завершения развязанной им войны в Украине.

У страны-агрессора России по состоянию на сейчас до сих пор есть уязвимые места, на которые можно давить, в частности санкции. Такое мнение высказал народный депутат Украины, председатель парламентского Комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, пишет OBOZ.UA.

РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

В ночь с 11 на 12 мая Силы обороны Украины успешно отразили массированную атаку российских беспилотников, сбив 55 ударных дронов типа Shahed и других моделей.

По состоянию на 08:30 подтверждено уничтожение 55 ударных БПЛА, которые противник запустил с разных направлений - на востоке, севере, юге и в центральной части страны, сообщает Telegram-канал Воздушных сил ВСУ.

Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойти

В июле и в начале августа есть риск возвращения почасовых отключений электроэнергии.

Но пока нет жары, энергосистема держится. Об этом сказал директор энергетических программ "Центра Разумкова" Владимир Омельченко в эфире одного из телеканалов.

Сменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что после короткой встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане изменилась тональность Вашингтона по украинскому вопросу.

По словам Ермака в интервью РБК-Украина, несмотря на короткую продолжительность, встреча оказалась крайне значимой.

Ловушка в тылу россиян: спецотряд ВСУ "покрошил" штурмовиков РФ

Бойцы Сил специальных операций Вооруженных сил Украины успешно ликвидировали штурмовое подразделение российских войск в тылу противника.

Как сообщается в Telegram ССО, группа спецназовцев выполняла задание по проведению спецразведки за пределами линии фронта, когда заметила перемещение вражеских сил.

"Договорились спланировать встречу": Зеленский поговорил с Папой Львом XIV

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Об этом украинский лидер написал в Телеграм в понедельник, 12 мая.

"Добро пожаловать в петлю": в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

Российский диктатор Владимир Путин продолжает утверждать, якобы страна-агрессор Россия готова к мирным переговорам с Украиной. Но при этом глава Кремля категорически отказывается прекращать огонь и переходить к полноценной дипломатии.

Более того, российский диктатор продолжает фактически требовать капитуляции Украины и территориальных уступок. Об этом говорится в материале The Times.

Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

Министерство иностранных дел Китая заявило о поддержке всех инициатив, направленных на мирное урегулирование войны в Украине, включая предложение о 30-дневном прекращении огня, выдвинутое Украиной, Европейским союзом и США.

Об этом сообщил представитель МИД КНР Линь Цзянь, позиция Китая по конфликту остается неизменной, сообщает Укринформ.

Берлин выдвинул ультиматум Путину: 12 часов на ответ - или санкции против РФ

Российский диктатор Владимир Путин должен ответить на предложение о прекращении огня в Украине до конца дня. Об этом заявил представитель немецкого правительства Стефан Корнелиус, сообщает The Guardian.

По его словам, Германия предупредила Кремль, что "часы тикают". Если Москва не примет это требование, то "начнется подготовка" к новым санкциям.

Мокрый снег и дожди накроют Украину: в каких областях будут сильные осадки

Погода в Украине во вторник, 13 мая, будет преимущественно прохладной, а местами даже очень холодной.

Максимальная температура воздуха составит в течение дня +14...+17 градусов, а в Харьковской, Сумской и Черниговской областях будет лишь +9...+12 градусов. Таким прогнозом погоды поделилась синоптик Наталья Диденко.

Путин игнорирует предложение Зеленского: в МИД анонсировали ответ на саботаж РФ

Россия полностью проигнорировала предложение о полном и длительном прекращении огня. Кремль демонстрирует, что его единственная цель - продолжение войны. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети Х.

"Язык ультиматумов неприемлем": в Кремле ответили Европе

Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков прокомментировал предложение президента Украины Владимира Зеленского встретиться с российским диктатором Владимиром Путиным в Стамбуле 15 мая, пишут росСМИ.

По его словам, глава Кремля уже обозначил свою позицию относительно возобновления переговоров.

"У Москвы есть время до вечера": Макрон выдвинул ультиматум Путину по Украине

У России есть время до вечера понедельника, чтобы согласиться на совместную инициативу США и ЕС по безусловному 30-дневному прекращению огня в Украине. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает France24.

"Уже на днях": глава МИД Турции сделал заявление о возможной встрече Украины и РФ

Украина и страна-агрессор Россия могут встретиться для проведения мирных переговоров.

Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан сообщает Haberturk. Он отметил, что Турция пытается выполнять свою роль в ускорении переговоров.

Трамп может поехать в Стамбул на переговоры Зеленского и Путина - что известно

Трамп может лично приехать в Стамбул 15 мая для участия в переговорах между президентом Украины Зеленским и российским диктатором и военным преступником Путиным. Соответствующее заявление он сделал во время пресс-конференции, передает Clash Report.

Зеленский подписал закон о ратификации соглашения с США - что предполагается

Президент Владимир Зеленский подписал закон о ратификации соглашения между Украиной и США о создании Американско-Украинского инвестиционного фонда восстановления в рамках соглашения по полезным ископаемым. Об этом говорится на сайте Верховной Рады.

"Я буду в Турции": Зеленский хочет видеть Трампа на переговорах с Путиным

Украина поддержала идею США о прекращении огня и проведении прямых переговоров с РФ в Турции. Киев хотел бы, чтобы на встрече с лидером РФ Владимиром Путиным присутствовал президент США Дональд Трамп. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Украину накрывает мощная непогода: будут лить дожди с мокрым снегом

Погода в Украине 13 мая будет дождливой и прохладной. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Ночью в западных и Винницкой областях на почве будут сильные заморозки - до -3 градусов. Синоптики объявили І уровень опасности.

Рекордный кэшбек от государства: какую сумму получили украинцы за март

В марте 2025 года правительство выплатило украинцам 443 млн грн кэшбэка за покупку товаров украинского производства. Это рекордная сумма с начала действия программы, которая стартовала в сентябре 2024 года. Об этом сообщили в Министерстве экономики.

Выплаты получили 3,4 млн участников программы, которые накопили более 2 грн кэшбэка и активировали карты для выплат "Национальный кэшбэк" в приложении "Дія".

Поляки начали "блокаду" на границе с Украиной: в ГПСУ рассказали, где остановлено движение

В понедельник, 12 мая, польские перевозчики начали акцию протеста на границе Польши и Украины. Протестующие заблокировали движение грузовиков возле пункта пропуска "Ягодин-Дорогуск". Об этом сообщила Госпогранслужба Украины.

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