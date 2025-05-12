Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

Важно:
- После встречи в Ватикане изменилась тональность Вашингтона
- Встреча оказалась крайне значимой, говорит Ермак
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что после краткой встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане изменилась тональность Вашингтона в отношении украинского вопроса.
По словам Ермака в интервью РБК-Украина, несмотря на короткую продолжительность, встреча оказалась крайне значимой.
Первоначально она должна была состояться после мессы, но изменения в расписании позволили провести диалог в более благоприятных условиях. "Если бы всё прошло по первоначальному плану — это могла быть совсем другая встреча или даже вообще не состоявшаяся", — отметил он.
Ермак подчеркнул, что поворот в отношениях между Киевом и Вашингтоном стал возможен лишь после личного общения президентов с глазу на глаз. Он не стал раскрывать содержание беседы, сославшись на то, что детали остались между двумя лидерами, но добавил: "Президент рассказал мне только то, что счёл нужным".
По его словам, ключевым результатом этой встречи стало взаимное доверие. Зеленский почувствовал искреннее стремление Трампа положить конец войне, а Трамп, в свою очередь, увидел в украинском президенте настоящую решимость и приверженность справедливому миру.
Ранее был раскрыт план Кремля. Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне.
Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня. Москва якобы ориентируется на вывод ситуации в русло мирного урегулирования.
Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы прекращения войны.
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Кто такой Андрей Ермак
Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.
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