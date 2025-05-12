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Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

Алексей Тесля
12 мая 2025, 11:23
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Встреча президентов в Ватикане оказалась крайне значимой, говорит Андрей Ермак.
Зеленский, Трамп
Встреча Владимира Зеленского с Дональдом Трампом / Коллаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Важно:

  • После встречи в Ватикане изменилась тональность Вашингтона
  • Встреча оказалась крайне значимой, говорит Ермак

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что после краткой встречи президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского в Ватикане изменилась тональность Вашингтона в отношении украинского вопроса.

По словам Ермака в интервью РБК-Украина, несмотря на короткую продолжительность, встреча оказалась крайне значимой.

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Первоначально она должна была состояться после мессы, но изменения в расписании позволили провести диалог в более благоприятных условиях. "Если бы всё прошло по первоначальному плану — это могла быть совсем другая встреча или даже вообще не состоявшаяся", — отметил он.

Ермак подчеркнул, что поворот в отношениях между Киевом и Вашингтоном стал возможен лишь после личного общения президентов с глазу на глаз. Он не стал раскрывать содержание беседы, сославшись на то, что детали остались между двумя лидерами, но добавил: "Президент рассказал мне только то, что счёл нужным".

По его словам, ключевым результатом этой встречи стало взаимное доверие. Зеленский почувствовал искреннее стремление Трампа положить конец войне, а Трамп, в свою очередь, увидел в украинском президенте настоящую решимость и приверженность справедливому миру.

Ранее был раскрыт план Кремля. Кремля Владимир Путин специально затягивает прекращение огня в российско-украинской войне.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Россия отказалась от 30-дневного прекращения огня. Москва якобы ориентируется на вывод ситуации в русло мирного урегулирования.

Как сообщал Главред, ранее президент Украины Владимир Зеленский встретился в Ватикане с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсуждали вопросы прекращения войны.

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Кто такой Андрей Ермак

Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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