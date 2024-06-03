Все повторяется: поляки устраивают новую блокаду на границе с Украиной

Новая блокада начнется на польско-украинской границе 4 июня в 10:00.

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Поляки угрожают начать новую блокаду на границе / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, Ольга Дейнека/Суспильне Львов

Польские фермеры анонсировали начало новой блокады на границе с Украиной. Она начнется уже с 10:00 4 июня. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Блокада грузового участка будет в пункте пропуска "Рава-Русская - Хребенное". Из-за этого, возможно, будет полная остановка движения грузовых автомобилей на выезд из Украины.

"По направлению на въезд в Украину польская сторона будет пропускать не более 24 грузовиков в сутки (два запуска по 12 авто) и до 4 автомобилей в час с гуманитарными грузами", - говорится в сообщении. видео дня

Сообщается, что это блокада будет продолжаться до второй половины дня 6 июня.

Блокада границы поляками - последние новости

Напомним, 23 февраля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль вместе с министрами прибыл на польскую границу для урегулирования вопроса с блокадой. Однако польское правительство не приехало на встречу. Поэтому Шмыгаль опубликовал обращение к Польше, в котором объяснил позицию Украины. Также украинское правительство предложило план решения блокады, который состоит из 5 пунктов.

Как сообщал Главред, проблемой польских фермеров является экспорт аграрной продукции из России и Беларуси через Украину. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что более 90% украинского экспорта идет морем или через дунайские порты. Он считает блокирование границы польскими аграриями "бессмысленным" и верит, что польские аграрии поймут причины своих бед.

Кроме этого, 20 марта протестующие начали блокирование движения автобусов на пункте пропуска "Медика-Шегини". Но 21 марта поляки прекратили блокаду на этом направлении. Однако остаются заблокированными три других направления на границе с Польшей: "Ягодин", "Угринов" и "Рава-Русская".

Почему бастуют польские фермеры Польские фермеры уже несколько месяцев блокируют границы между Украиной и Польшей. Протестующие требуют запретить импорт украинской агропродукции и выступают против "Европейского зеленого курса" (пакет инициатив, направленный на то, чтобы поставить ЕС на путь экологичесой трансформации). Политолог Олег Саакян считает, что первопричиной забастовок среди польских аграриев является политический фактор. По его словам, за протестами стоят не только и не столько фермеры, сколько праворадикальная партия Конфедерация. Аредседатель Комитета экономистов Украины Андрей Новак также уверен, что "акция польских фермеров не столько экономическая, сколько политическая, которая была организована и профинансирована Россией", передают Факты ICTV. В МИД Польши признали, что "пропутинские агенты" хотят захватить протестные движения фермеров на польско-украинской границе.

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