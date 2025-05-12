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"Договорились спланировать встречу": Зеленский поговорил с Папой Львом XIV

Виталий Кирсанов
12 мая 2025, 12:52
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Зеленский отметил, что одной из тем переговоров были тысячи депортированных Россией украинских детей.
Зеленский поговорил с Папой Львом XIV
Зеленский поговорил с Папой Львом XIV / коллаж: Главред, фото: ОПУ, vatican.va

Что сказал Зеленский:

  • Украина рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении депортированных детей
  • Договорились поддерживать контакт со Львом XIV

Президент Владимир Зеленский провел первый разговор с новым Папой Римским Львом XIV. Об этом украинский лидер написал в Телеграм в понедельник, 12 мая.

"Это был наш первый разговор, но уже очень теплый и действительно предметный. Поблагодарил за поддержку Украины и всех наших людей. Очень ценим слова Его Святейшества о необходимости достижения справедливого и длительного мира для нашей страны и освобождения пленных", - написал он.

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Зеленский отметил, что одной из тем переговоров были тысячи депортированных Россией украинских детей. Наша страна рассчитывает на содействие Ватикана в возвращении их домой.

Также президент проинформировал Папу о договоренности Украины и ее партнеров о том, что с сегодняшнего дня должно начаться полное, безусловное прекращение огня как минимум на 30 дней, а также готовность украинской стороны к дальнейшим переговорам в любом формате, в том числе и к прямым переговорам.

"Пригласил Его Святейшество совершить апостольский визит в Украину. Такой визит принес бы настоящую надежду для всех верующих, для всех наших людей. Договорились поддерживать контакт и спланировать личную встречу в ближайшее время", - добавил глава Украинского государства.

Новый Папа Римский - последние новости

Как сообщал Главред, 8 мая стало известно о том, что в Ватикане избрали нового Папу Римского. Об этом свидетельствовал белый дым, который выходил из дымохода Сикстинской капеллы. Вскоре стало известно, что новым Папой Римский стал американец Роберт Фрэнсис Прево.

Также мы рассказывали о том, чем он уникален. Новый духовный лидер взял себе имя Лев XIV. Отмечается, что он стал первым Папой Римским из Северной Америки.

Президент Украины Владимир Зеленский обратился к новому Папе Римскому сразу после избрания. Он поздравил его с началом понтификата и подчеркнул, что Украина высоко ценит неизменную позицию Святого Престола относительно уважения к международному праву, осуждения российской военной агрессии и поддержки прав мирного населения.

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