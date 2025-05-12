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Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

Анна Ярославская
12 мая 2025, 06:49
271
Путин и другие российские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины.
Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали
Кремль манипулирует в вопросе прекращения огня / Коллаж: Главред, фото: скриншот, kremlin.ru

Кратко:

  • РФ хочет разрушить единство Украины, ЕС и США
  • Путин не отказался от своих военных целей

Аналитики Института изучения войны считают, что Россия пытается манипулировать в вопросе дискуссий по поводу 30-дневного перемирия, а также нарушить единство Украины, Европы и Соединенных Штатов.

В отчете ISW отмечается, что кремлевские чиновники в последнее время активизировали взаимодействие с западными медиа, пытаясь донести свои месседжи непосредственно администрации президента Дональда Трампа и американской аудиторию. В частности, они стремятся представить условия капитуляции Украины, предложенные Москвой, как якобы взвешенные и приемлемые.

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"Пресс-конференция Путина 11 мая и недавние интервью пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова западным СМИ являются частью попытки внедрить кремлевские нарративы в западное информационное пространство, направленные на то, чтобы убедить Запад в том, что Россия способна завоевать всю Украину военным путем, и напугать Украину и Запад, чтобы они уступили требованиям России", - пишут аналитики.

Эксперты отмечают, что риторическое позерство Путина является попыткой скрыть ограниченность возможностей российских военных и отвлечь внимание от неспособности РФ добиться какого-либо существенного прогресса на поле боя за последние два года.

"Путин и другие кремлевские чиновники твердо придерживаются своих военных целей, которые равносильны полной капитуляции Украины, и до сих пор отказываются рассматривать любое мирное соглашение, которое не уступает всем требованиям России", - говорится в отчете ISW.

В Институте добавили, что Кремль делает вид, что готов вести добросовестные переговоры с Украиной, продолжая при этом атаковать украинские позиции на фронте и создавая условия для дальнейшей военной агрессии против Украины и НАТО в ближайшие годы.

Мирные переговоры - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 11 мая 2025 года российский диктатор Владимир Путин сделал неожиданное заявление относительно потенциального урегулирования войны против Украины. Он выразил готовность к непосредственным переговорам с Киевом и предложил провести встречу 15 мая в Стамбуле.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подтвердил, что Анкара готова способствовать организации переговоров и приложить усилия для установления режима прекращения огня и долговременного мира.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на предложенные российским диктатором Владимиром Путиным переговоры в Турции. Зеленский отметил, что он согласился на переговоры. В то же время он ожидает не только переговоров, но и прекращения огня с 12 мая.

В ближайшие дни может произойти поворот в войне РФ против Украины. Сейчас за кулисами ведутся интенсивные переговоры, пишет The Economist. Считается, что своим постом о призыве немедленно согласиться на переговоры в Турции американский президент Дональд Трамп буквально не оставил Владимиру Зеленскому выбора. В то же время слова президента США о том, что переговоры покажут настоящую готовность РФ к миру, являются оптимистичными. Это свидетельствует о том, что Америка готова давить на Путина.

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Что такое Институт изучения войны (ISW)?

Институт изучения войны (англ. Institute for the Study of War, ISW) – американский аналитический центр, основанный в 2007 году военным историком Кимберли Каган. Штаб-квартира находится в Вашингтоне, округ Колумбия.

В настоящее время ISW работает как неприбыльная организация. ISW готовил отчеты о войне в Сирии, войне в Афганистане и войне в Ираке, "сосредоточившись на военных операциях, враждебных угрозах и политических тенденциях в разных зонах конфликтов". С февраля 2022 года ISW публикует ежедневные отчеты о российском вторжении в Украину, пишет Википедия.

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